Ünal Karaman: Detaylarda kaybediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman takımının Krasnodar karşısındaki mücadelesinden memnun olduğunu ve maçı detaylarda kaybettiklerini söyledi.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının UEFA C Grubu maçında Krasnodar karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 53 yaşındaki teknik adam karşılaşmaya dair şunları söyledi:

"İlk yarının 10-15 dakikalık bölümünü saymazsak güzel şeyler yaptık. İkinci yarıya kabul edemeyeceğimiz şekilde kötü başladık, golü yedik. İkinci yarıda da verilen mücadeleden memnunum ama bu bir güç dengesidir. Elimde olan oyuncu grubu sahip olduğu yetenekleri sonuna kadar sahaya yansıtmaya çalışıyor. Bazen skoru belirleyen bir hamledir, bir saniyedir ya da ufak bir dokunuştur. Bugün detaylarda kaybettik."

Deneyimli teknik adam takımının gruptan çıkma şansını ise şöyle değerlendirdi:

"Deve kuşu gibi kafamızı kuma gömsek de bunlar 100 milyonun üzerinde takımlar. Maçtan önce mağlup olanın şansını kaybedeceğini söylemiştim. Önümüzdeki maçlar zor olacak ancak yine de en iyi kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Son olarak sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Abdulkadir Parmak'ın durumuyla ilgili soruyu cevaplayan Karaman, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun ağrılarının olduğunu ve yapılacak kontrollerin ardından durumun netleşeceğini söyledi.