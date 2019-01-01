Ünal Karaman: "Büyük denizlerin dalgaları insanları alabora edebiliyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Beşiktaş karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından oyuncularına güvenini yineledi.

, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Biz hiçbir maça farklı şekilde hazırlanmıyoruz" diyerek başlayan Karaman, "Oyuncularımız da hiç sorun çıkarmadan, ne görev verdiysek yerine getirmeye çalışıyorlar. Sorun yaşasak da üstesinden gelmeyi başarıyorlar. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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Her an aidiyet duygusunu içlerinde taşıdıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bazen büyük denizlerin dalgaları da alabora edebiliyor insanları. Şükürler olsun oyuncularımız gereğini yaptılar" ifadelerini kullandı.

değerlendirmesi

Bordo-mavili ekibin 3 Ekim Perşembe günü UEFA 'nde Basel'i ağırlayacak olmasıyla ilgili konuşan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Basel dört dörtlük bir takım, işimizin zor olduğunu biliyoruz. Ama bizim gibi takımların ülkesine karşı sorumlulukları var. Elimizden geleni yapacağız."