Ünal Karaman: Bu deplasmandan üç puan ile döndüğümüz için mutluyuz

Ünal Karaman 1-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Ünal Karaman, 'in 28. haftasında 1-0 galip geldikleri deplasmanının ardından açıklamalarda bulundu.

Üç puanla dönmek mutluluk verici

İlk yarı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Ünal Karaman, "Maç öncesinde bunu dile getirmesek bile Bursaspor çok iyi bir takım. Ligde bulundukları durum ile sahaya koydukları performans ötüşmüyor. Çok daha iyi bir noktada olmaları gerekiyor. Bu maçta da maalesef ürettikleri pozisyonların karşılığını alamadılar. Özellikle ikinci bölgede bizi çıkarmamak için iyi çalışmışlar ve bunu ilk yarıda iyi uyguladılar. İkinci yarı ise oyun kontrolü bizdeydi. Böyle bir deplasmandan üç puanla dönmek bizi mutlu etti." dedi.

Ligde kolay takım yok

Ligin bitimine az kaldığı için her takımın daha sert oynamaya çalıştığını belirten Karaman, "Ligde kolay takım yok. Herkes herkese karşı kendi planları içinde bir oyun oynamaya çalışıyor. Ligin sonlarına geldiğiniz bu anlarda kimse kimseye futbol oynatmak istemeyecektir. Alt sıralardaki takımların halen kurtulma şansı var bu yüzden her maç çok zor geçiyor. Psikolojik olarak maç içinde üstünlüğü alan ekip artık galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Sosa'ya çıkan kart kabul edilebilir değil

Son olarak Jose Sosa'nın pozisyonunu yorumlayan Karaman, "Sosa'ya yanlışlıkla çıkan kırmızı kart kabul edilebilir değildi çünkü orada faul bize yapılmıştı. Bir an 'Acaba Sosa ters bir kelime mi kullandı?' diye düşündüm ama Allah'tan Bülent Hoca hemen hatasını düzeltti, yanlış gösterdiğini işaret etti ve rahatladık." dedi.