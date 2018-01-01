Ünal Karaman: Bizim gibi kaliteli bir takımın sonucu alması gerekirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş karşısında galibiyete uzanmayı beklediğini ama sonucu alamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman maç sonunda açıklamalarda bulundu.

beIN Sports mikrofonlarına konuşan ve sakatlıklardan yakınan Karaman, "Bizim için kilit pozisyondaki Sosa, Abdülkadir ve Onazi'nin rahatsızlıkları vardı. Bu nedenle idman süreleri uzadı. Sosa'nın sakatlığı da bizi etkiledi." dedi.

Mücadelenin büyük kısmında üstün bir oyun ortaya koyduklarını ama galibiyet için yetmediğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Her şeye rağmen bir noktaya kadar üstün getirdiğimiz maçtı. Bizim gibi kaliteli bir takımın öyle bitirmesi gerekiyordu. Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum taraftarın desteğiyle maçı bırakmadılar." ifadelerini kullandı.