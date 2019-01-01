Ünal Karaman: Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı

Ünal Karaman, Denizlispor mağlubiyetinin ardından kaçırdıkları gol pozisyonlarına dikkat çekti.

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında , sahasında 'a 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman değerlendirmelerde bulundu.

Karaman'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Haberin devamı aşağıda

"Bu tür maçlarda pozisyon buldunuz mu atacaksınız. Tamam, isim olarak sahadayız ama oyuncularımızın çoğu ideale yakın idman yapamadan geldiler. Zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk."

"Denizlispor hızlı oyunculara sahip ve bu tür maçlarda ciddi zorluklar çıkartabiliyorlar. Olcay Şahan, Hugo Rodallega, Zeki Yavru geçmişte bu kulübe hizmet etmiş ve iyi iz bırakmış oyuncular. Biz Hugo'yu tanıyoruz ama bizim oyuncularımız da sonuçta onu tanıyor. Hata yaptık o pozisyonlarda."

"Bazı oyuncularımız beklentilerin altında oynadı. Bu hakları da vardı ve bu haklarını kullandılar."