Ünal Karaman: Bazı maçlar milat olabilir

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, daha önce 5-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının kendileriiçin milat olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Ünal Karaman, futbolcularına teşekkür etti.

Ünal Karaman, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum, bugün saha içinde çok iyi bir mücadele verdiler. Tüm oyuncularım büyük bir özveriyle mücadele ediyor." dedi.

"Zaman zaman takımların oynadığı maçlar elbette milat olabilir, Yeni Malatyaspor maçı bizim için tetikleyici maç oldu."

"Farklı özellikteki oyuncular bir takım oluştururlar. Biri iyi savunmacıdır, hücum bilmez. Biri hücumcudur savunmayı bilmez. Ama artık futbolda bu tür şeyler yok, oyuncularımız da bunu bilip buna göre mücadele ediyorlar."

"Eksiklerimiz var, biliyoruz. Eksiklerimizi gidereceğiz. Vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu kadro içinden kuracağız takımı, yolumuza devam edeceğiz."