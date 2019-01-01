Ünal Karaman: "Bazı insanların kendilerini büyütebilmeleri için..."

Ünal Karaman, Galatasaray karşısında aldıkları 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a 3-1'lik skorla boyun eğen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Karaman, "Oyuna bize yakışmayacak şekilde başladık. Bir tedirginlik vardı ama ilerleyen dakikalarda gol bulduk, pozisyon da bulduk. Devreye girerken yine bize yakışmayacak bir gol yedi. 2-2'yi de bulabilirdik. İkinci yarı baskı, coşku, iyi oyun birçok şeye yetmedi. Biz yenilgilerle büyüyebiliriz. Bazen bu tarz yenilgileri galibiyetten daha önemli buluruz ders çıkarmak için. Biz yenilgilerle kendimizi büyütebiliriz ama bazı insanların kendilerini büyütebilmeleri için daha özel çabalara ihtiyacı var. Biz samimi gayretimizi ve çabamızı veriyoruz. Oyuncularımı tebrik ettim. Bu kayıp farklı kazançlar olarak dönecektir bize. Kaybettik, üzgünüz." dedi.

Ünal Karaman, maçın hakemi Ümit Öztürk'ün tartışmalı kararlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Sıcağı sıcağına çok şey konuşabilirim. Burada aslolan maçın adil bir şekilde yönetilmesi adına sahaya çıkan hakemin verdiği kararlardır. Penaltı pozisyonunu içerde izledim. Net görememiş olabilirim. Bize verilmeyen penaltıda ise saha kenarından da gördüm, net bir şekilde gördüm gibi geldi ama bazen bakmakla görmek farklıdır. Bazen bakarsınız görmezsiniz. Doğru bakmak, doğru görmek, hayat felsefemiz."