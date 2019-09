Ünal Karaman: Bazen olmuyor, kötü oynuyorsunuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Ünal Karaman, beraberlikten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Bazen olmuyor, kötü oynuyorsunuz"

Karşılaşmayı değerlendiren Karaman, "Bizim tecrübemizdeki takımların oyunu daha iyi tutabilmesi gerekiyor" dedi ve orta sahada oynayan oyuncuların yüksek yaşlarına dikkat çekti:

"Ama orta sahada oynayan oyuncularımızın yaşını ve yorgunluğunu dikkate almamız lazım. Buna rağmen mücadele veriyorlar"

Her şeye rağmen takımından daha iyisini beklediğini dile getiren Ünal Karaman, "Her şartta ne olursa olsun galipken biraz daha sakin bir şekilde topu tutabilmeliydik. Zaten bilinçli çıktığımız her pozisyonda gol şansı bulduk. Bazen olmuyor, kötü oynuyorsunuz. Bunlar olabiliyor futbolda, kabullenmek lazım" cümlelerini kullandı.

Sakatlanan Ivanildo Fernandes'in durumunu anlatan başarılı çalıştırıcı, "Fernandes'in son durumu hakkında şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Doktor bir zorlanma ve ödem olduğunu, yarın net bilgi verileceğini söyledi" dedi.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Hafta içi oynanacak maçına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Sakatlıkların kadro derinliğine olan etkisine de parmak basan Karaman, "Sakatlık sonrası kısıtlı bir kadromuz var. Bugün Sturridge ve Fıratcan'a ilk defa şans verdik" ifadelerini kullandı.

"Yeni transferlerimiz çalışıyorlar"

Takıma yeni katılan John Obi Mikel'in durumuna değinen Karaman, "Yeni transferlerimiz çalışıyorlar. Obi Mikel her geçen gün daha güçleniyor, daha iyi olacağını düşünüyoruz" cümlelerini kullandı.

Daniel Sturridge'in fizik durumunu da açıklayan Ünal Karaman, "Sturridge şu an için tempoyu kaldırabilecek düzeyde değil. Yavaş yavaş arzu ettiğimiz seviyeye getirmeye çalışacağız. Ama biraz zaman alacak, öyle görünüyor" dedi ve sözlerini tamamladı.

Alexander Sörloth: İki gol daha atmalıydım

Trabzonspor adına bir gol kaydeden Alexander Sörloth kaçırdığı fırsatları gole çevirmesi gerektiğini ifade etti.

Bu maçta daha çok gol atması gerektiğini söyleyen Sörloth, "Penaltıyı attım belki ama iki gol daha atmalıydım" dedi.

"Çok büyük motivasyonumuz var. Her maçı kazanmak istiyoruz" diyerek takımının durumunu değerlendiren başarılı golcü, "Artık bu maçı geride bırakmamız ve bütün odağımızı Getafe maçına yöneltmemiz gerekiyor" ifadeleriyle dikkatlerini UEFA 'ne çevirdiklerini dile getirdi.

Novak: Sakat arkadaşlarımızın desteğimize ihtiyacı var

Bordo mavili ekipte ilk golü atan Filip Novak, sakatlığı bulunan arkadaşlarını unutmadı.

"Bütün iç saha maçlarında üç puan almamız gerekiyor. Bugün de bu amaçla sahaya çıktı" diyen başarılı savunmacı, "Ama ne yazık ki şansları değerlendiremeyip iki puan kaybettik bugün" ifadeleriyle puan kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Golün ardından sakat arkadaşlarının isminin yazdığı formayı göstermesiyle ilgili de konuşan Novak, "Abdülkadir ve Ekuban'ın formalarını açmak bütün takımın fikriydi. Sakat olan arkadaşlarımızın bizim desteğimize ihtiyacı var. Onları özlüyoruz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak.