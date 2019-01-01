Ünal Karaman: "Araya 'inceler' girince zorlanıyoruz"

Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısında aldıkları yenilginin ardından konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2'lik skorla boyun eğen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Karaman oyuncularına teşekkür ederken, "Mağlup olmamıza rağmen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezon başından beri inanılmaz özveri gösteriyorlar. O ruhu, o duruşu gösteriyorlar. Bazen zorlandığımız durumlar oluyor. Araya inceler de girdiği zaman biraz daha zorlanıyoruz, onun da yorumunu size bırakıyorum." dedi.

Sakatlıklar nedeniyle de sıkıntılar yaşadıklarını belirten Ünal Karaman, şöyle devam etti: "Sakat oyuncularımızın bazılarını iğnelerle sahaya sürmek zorunda kaldık. Onun dışında taraftarımızın ve yönetimimizin de büyük bir özverisi var, enkazı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ufak da olsa destekler gerekiyor. Bu desteği sezon başından beri yeterince alamadık. Her türlü zorluğa rağmen saha içinde mücadele eden bir oyuncu grubu var. Taraftarımızın da desteğe devam etmesini istiyorum. Eksiklere rağmen mücadeleye devam..."

Sakatlığı süren Jose Sosa'nın durumuyla ilgili de konuşan Karaman, "Sosa kampa zamanında gelip tedavisini ve çalışmasını üst seviyede yaptı. Kamp döneminde arkadaşlarıyla birlikte kaldı. Şu an da soyunma odasında biz ne kadar üzülüyorsak o çarpı iki üzülüyor, sahada bizimle olamadığı için de çok üzgün. Bir an önce arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor ama sakatlığı biraz daha sürecek gibi görünüyor. Bizim de koruma kollama görevimiz var. Oyuncularımızın sağlığı, alacağımız galibiyetlerden daha önemli." diye konuştu.