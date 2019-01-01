Ümraniyespor'un yıldızı Emircan Altıntaş Norwich City'nin radarında

Norwich City, Ümraniyespor'un yıldız oyuncusu Emircan Altıntaş'ı izlemek için scout gönderdi.

Ümraniyespor 1. Lig'in en büyük Süper Lig adaylarından. İstanbul ekibinin bu başarısında Emircan Altıntaş'ın performansı ön plana çıkıyor. Öyle ki 24 yaşındaki oyuncu yabancı kulüplerin de radarına girdi.

Haber Global'den Yağız Sabuncuğlu'nun haberine göre Ermircan Altıntaş İngiliz ekibi Norwich City'nin radarında.

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Ümraniyespor'un ile oynadığı maça scout gönderen Norwich, 24 yaşındaki oyuncuyu raporladı.

Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan Emircan Altıntaş, 10 haftası geride kalan 1. Lig'de 7 gol attı, 2 de asist yaptı.

1. Lig'de 5. sırada bulunan Ümraniyespor ise lideri 3 puan geriden takip ediyor.