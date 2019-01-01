Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular, yayın bilgileri
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Kritik karşılaşmada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.
|Maç
|Ümraniyespor - Trabzonspor
|Tarih
|26 Şubat Salı
|Saat
|20:00
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|A Spor
|İnternet yayını
|www.aspor.com.tr
Muhtemel 11'ler
Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.
Ümraniyespor: Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Rodallega