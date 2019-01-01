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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular, yayın bilgileri

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Trabzonspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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Kritik karşılaşmada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.

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Maç Ümraniyespor - Trabzonspor
Tarih 26 Şubat Salı
Saat 20:00

TV & İnternet Yayını

TV Yayını A Spor
İnternet yayını www.aspor.com.tr

Muhtemel 11'ler

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ile Luis Ibanez, kadroda yer almıyor.

Ümraniyespor:  Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Rodallega

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