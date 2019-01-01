Ümraniyespor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)
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AA
Sezona üçte üç yaparak başlayan ancak dördüncü haftada Balıkesirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Ümraniyespor, ligde oynadığı dört maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alan Boluspor'u konuk edecek.
Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ev sahibi ekipler kazanmıştı.
Boluspor, 2018 yılının Ağustos ayında oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup ederken; Ümraniyespor da 2019 yılının Şubat ayında oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.
Ümraniyespor'un bu sezon en golcü oyuncusu 4 golü bulunan Emircan Altıntaş. Boluspor'un bu sezon geride kalan haftalarda attığı tek golde ise Rydell Poepon'un imzası bulunuyor.