Ümraniyespor-Boluspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (21 Eylül 2019)

TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor, 5 hafta mücadelesinde Boluspor'u konuk ediyor.

Sezona üçte üç yaparak başlayan ancak dördüncü haftada 'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Ümraniyespor, ligde oynadığı dört maçta üç mağlubiyet ve bir beraberlik alan 'u konuk edecek.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14:00'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

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İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ev sahibi ekipler kazanmıştı.

Boluspor, 2018 yılının Ağustos ayında oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup ederken; Ümraniyespor da 2019 yılının Şubat ayında oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Ümraniyespor'un bu sezon en golcü oyuncusu 4 golü bulunan Emircan Altıntaş. Boluspor'un bu sezon geride kalan haftalarda attığı tek golde ise Rydell Poepon'un imzası bulunuyor.