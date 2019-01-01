Ümraniyespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 1. Lig'de günün açılış maçında Ümraniyespor, Altınordu'yu konuk edecek.

İç sahada aldığı sonuçlarla ligde üst sıralarda yer alan Ümraniyespor, son üç maçını kaybeden ile karşılaşacak.

26 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 14:00'te başlayacak ve beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ümraniyespor bu sezon evinde oynadığı son dört maçı kaybetmedi. Ahmet Taşyürek'in öğrencileri ligde geride kalan 8 haftada 14 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.

Altınordu ise deplasmanda oynadığı son dört maçını kazanamadı. Ege temsilcisi lide 5 puanla 16. sırada yer alıyor.