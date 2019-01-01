Ümraniyespor - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ümraniyespor, son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde ise Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Akhisarspor ise son 16'da Kayserispor'u, çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemişti.
Bu maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak.
Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Ümraniyespor - Akhisarspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Takım Haberleri: Sakat-cezalı oyuncular
Ümraniyespor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Akhisarspor'da ise Bora Körk ve Musa Nizam sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek, Timur Temeltaş, Recep Aydın, Leandrinho.
Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rajko Rotman, Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Serginho Mineiro, Helder Barbosa, Jeremy Bokila.