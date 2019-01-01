Ümraniyespor - Akhisarspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller başlıyor. Ümraniyespor, Manisa ekibi Akhisar'a konuk oluyor.

Ziraat Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ümraniyespor, son 16 turunda 'yi, çeyrek finalde ise 'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Akhisarspor ise son 16'da 'u, çeyrek finalde de 'yı elemişti.

Bu maçın rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak.

Ümraniyespor - Akhisarspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Ümraniyespor - Akhisarspor maçı 3 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat-cezalı oyuncular

Ümraniyespor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Akhisarspor'da ise Bora Körk ve Musa Nizam sakatlıklarından dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek, Timur Temeltaş, Recep Aydın, Leandrinho.

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Rajko Rotman, Abdoul Sissoko, Elvis Manu, Serginho Mineiro, Helder Barbosa, Jeremy Bokila.