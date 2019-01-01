Ümit Özat: Bugün Türk teknik adama güveniliyorsa, sebebi Fatih Terim'dir

Ümit Özat, Fatih Terim'e övgüler yağdırırken, Fatih Terim'in Türk futbolunda ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Teknik Direktörü Ümit Özat, beIN Sports'a verdiği röportajda takımı ve Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özat, futboldaki terimlerin gelişmeye yardımcı olmadığından bahsederken "Ben maç sonunda şunu neden anlatayım? 1.500 pas yapmışız, 30 şut atmışız, top bu kadar ayağımızda kalmış. Bunu oyuncuna anlat. Yaptın da ne oldu? Rakip bir tane vurdu, attı. Bunu yapan hocalar var. Futbolu terimlerle geliştiremezsin" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Bir de pivot santrfor çıktı. Pivot baskette olur, futbolda olmaz. Futbolu kelimelerle geliştiremezsin. Kulübeye 'bench' diyorlar. Oldu, kaleye de 'pota' deyin bari. Pivot santrfor... Ne yani, Tamer Oyguç'u mu alacağız?"

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"Fatih Terim hocaların hocası"

42 yaşındaki teknik adam, Fatih Terim'in Türk teknik direktörlerin önünü açtığını söyledi:

"Yerli teknik adamlar arasında Fatih Terim'i bir kenara ayıralım. Hocaların hocası. Bu işin piri. Bugün Türk teknik adama güveniliyorsa, sebebi Fatih Terim'dir. Öyle 8 şampiyonluk, UEFA Kupası, senin maç izleyemediğin statlarda teknik adamlık yapmak herkese nasip olmaz."