Ümit Özat: Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım

Teknik direktör Ümit Özat, bir gün mutlaka Fenerbahçeyi çalıştıracağına inandığını söyledi.

Bosna Hersek'ten, kulübünün vergi borçları sebebiyle lisansı çıkmadan döndüğünü belirten eski Fenerbahçeli futbolcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör olmadığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

Daha fazla takım

"Fenerbahçe'de kimler kimler görev yaptı, bu ismi geçenler neden yapmasınlar? Fenerbahçe'de problem teknik direktör problemi değil. Fenerbahçe'nin doğru bir yapılanma yapması lazım."

Bosna Hersek'ten lisansının çıkmamasına karşın tecrübe edinerek döndüğünü aktaran Özat, "Spor kültürü yüksek olan bir ülke. Neticede Yugoslavya'dan ayrılan bir ülke. 'deki rakamlara bakınca çok daha ucuza oynayan çok daha yetenekli oyuncular gördük. Bunun için bizim adımıza bir avantaj oldu. Neticede kötü tecrübenin de iyi tecrübenin de size faydası olur. Güzel bir tecrübeydi inşallah bu faydalarını ilerde görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, başka bir ülkede çalışmanın zorluğuna değinerek yabancı teknik direktörlere biraz daha anlayış gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dil sorununun futbolculara hırs ve duyguyu aşılama konusunun önüne geçtiğini dile getiren genç teknik adam, henüz Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediğini aktardı.

Ümit Özat, Türkiye'de istikrarı yakalayamadığına ve çok fazla takım çalıştırdığına dair bir önyargı olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Ben Türkiye'de çok takım çalıştırmadım. Ben antrenörlüğe çok erken başladım. 32 yaşında başladım ama Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra 3 sene ara verdim. Sonra Elazığ'a gittim. Samsun ve Mersin İdman Yurdu, akabinde de ve . Şimdi görünüyor ama ben orada çalışmadım. Sezon başlamadan yani istediklerimin olmayacağına kanaat getirince oradan ayrıldım. Ben Giresun'da devam edebilirdim kimse bana git demedi. Ayrılmadan 2 hafta önce açıklama yaptım. Ya buradaki düzeni bozacağım ya da umrumda değil gideceğim dedim. Ben kendim bıraktım gittim. Ben Adana Demirspor'da başladım tam olarak. Ben onları çalışmış gibi görmüyorum."

Türkiye'de birçok tecrübeli ve başarılı teknik direktörün takımları küme tutamadığını da hatırlatan Özat, "Bizim mizacımız biraz daha farklı, tanımayan insanın bizi sevme şansı yok. 81 milyona kendimizi tanıtma şansımız yok. Başarı başarısızlık tabela demek değildir. Tercihtir, bazen çok mutlu olacağın yer vardır gidersin alt liglerde de çalışırsın. Ben Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek varken 2'ye gittim. Kimse bana git demedi. Bazen inandıklarınızı yapmanız lazım. Bugün inandığım bir proje olsun ben gidip alttanda başlarım ya da nasip olur Süper Lig'den de başlarım. Bugün el vurduğunuz kapıda yarın el pençe durmayacağınızın garantisi yok. O yüzden büyük konuşmamak lazım." ifadelerini kullandı.

"Ayna gibi olmak lazım, ayna yanlış göstermez"

Genç teknik adam, herkesin hatalarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Hiçbir kulüpte oyuncunun liderlik vasfının teknik direktörün önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Özat, "Oyuncunun liderliği teknik adamın liderliğinin önüne geçerse o takımdan bir şey olmaz. Hadi çıksın bir oyuncu Fatih Terim'in önüne geçsin. Çalıştırdığım hiçbir takımda bir oyuncu lider olarak benim önüme geçemez. Çok yeteneklidir performansı vardır önüme geçebilir, bu da onun hakkıdır. Ama lider olarak benim kararlarımın önüne geçemez. Bir kulüpte bu her kulüp için geçerli bir oyuncunun liderlik vasfı teknik adamın önüne çıkıyorsa o takımdan bir şey olmaz." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe'nin bu çıkmazdan çıkması zor"

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin eski günlerine dönmesinin gittikçe zorlaştığını ifade etti.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki diğer rakiplerinin yükselişte olduğunu dile getiren Özat, "Ümit ediyorum ki inşallah Fenerbahçe bir an önce eski günlerine kavuşur. Zor mu zor. 'in güçlendiği, 'un bu kadar seri galibiyetler aldığı, 'ın neredeyse 3. şampiyonluğunu kovaladığı, Beşiktaş'ın daha iyi bir yapılanmaya gideceği, 'un eski günlerine döneceği bir ortamda Fenerbahçe'nin bu çıkmazdan çıkması zor."diye konuştu.

"Kaptanlığımdan sonra Fenerbahçe'nin 13 senede 2 şampiyonluğu var"

Ümit Özat, kendisinin takımdan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin büyük bir düşüş yaşadığını belirtti.

Şampiyon oldukları dönemde Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Alex de Souza gibi isimlerle bunun başarıldığının söylenmesinin doğru olmadığını düşündüğünü aktaran Özat, şunları aktardı:

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"Ümit Özat'ın kaptanlığından bu yana baksınlar Fenerbahçe'nin 13 yılda 2 şampiyonluğu var. Bir sene Anelka yaptı, bir sene Appiah yaptı bir sene Alex yaptı dediler. Ben bunların hepsinin kaptanıydım. Ben 2007 yılında ayrıldım, 13 sene geçti. Ne antrenörler geldi, ne futbolcular geldi. Benim kaptanlığımdan sonra 13 senede Fenerbahçe'nin 2 şampiyonluğu var. Ben 4 senelik kaptanlığımda 3 şampiyonluk yaşadım. Benim dönemimde oynadığım futbolculardan daha kaliteli futbolcular geldi Fenerbahçe'ye. Benim dönemimde çalıştıklarımdan daha kaliteli antrenörler de geldi. Niye olamamış şampiyon? Niye 13 senede 2 şampiyonluk yaşamış? Benden sonra Alex kaç sene kaptanlık yaptı? Alex'in kaptanlığında 1 tane şampiyonluk vardı. Alex 2013'te ayrıldı ben 2007'de. 6 yıl kaptanlık yaptı 1 şampiyonluk var. Biz sadece bir takım değildik, biz bir aileydik. Biz bir takımdan fazlasıydık."

Ümit Özat, sözlerini A Milli Futbol Takımı ve teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili şu ifadelerle tamamladı:

"Milli takım çok iyi durumda. Burada hem Lucescu'yu, hem Şenol Güneş'i tebrik etmek lazım. Lucescu kadroyu ve böyle bir altyapıyı kurdu, sonrasında kim gelirse gelsin bundan faydalanacaktı. Şenol Güneş tabii ki başarılı. Hakkaniyet diye bir şey var. Bir adamı seversiniz ya da sevmezsiniz ama bu başarısını değiştirmez. Bu artık tamamen art niyete girer. Tabii ki başarılı, çok başarılı hatta. Hakkaniyetli olmanız yeterli bunu söylemeniz için. Ben o zamanda ifade ettim, beni A Milli Takım'a ilk alan Şenol Güneş'tir dedim. Ama o tabi sonra öyle kilomla ilgili açıklama yapınca bende farklı bir tepki verdim. Görüşüyor muyuz derseniz görüşmüyoruz. Önceden çok görüşüyor muyduk yine maçtan maça karşılaşıyorduk aramız iyiyken de çok görüşmüyorduk zaten. Her antrenörün hayalinde bir takım ve milli takım vardır. Bunu inkar eder yalancıdır. Dolayısıyla hangi antrenör milli takım çalıştırmayı hayal etmez. Her şeyin bir zamanı var. Başarılar hep bize örnek, ilham. Hayal görmek başka, hayal kurmak başka. Biz hayal görmüyoruz ,hayal kuruyoruz. İnşallah kurduğumuz hayaller gerçeğe dönüşür."