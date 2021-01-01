UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği cezanın sebebi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA'dan aldığı cezanın sebebinin Alman kaleci Loris Karius'un şikayeti olduğu ortaya çıktı.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Beşiktaş'a 'gelirlerin % 15'ine el koyma' cezası vermişti. Siyah - beyazlıların aldığı bu cezanın sebebinin Loris Karius olduğu öğrenildi.

Fotomaç 'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip ardından FIFA'ya şikayette bulunan Alman kalecinin öncelikle pandemi öncesine ait alacaklarının ödenmesi kararı verilmişti.

Beşiktaş ödemeyi geciktirdi

Siyah - beyazlılar Loris Karius'un 30 Eylül 2020 tarihine kadar olan alacaklarını tamamlamadığı için FIFA, salgın sonrası alacakları için de karar verdi. Beşiktaş, Karius'a 1 milyon 234 bin euro ödemeye mahkum edildi.

UEFA'da FIFA'dan kendilerine gelen Loris Karius dosyasını inceledi. Yapılan inceleme sonrasında Beşiktaş'ın Avrupa kupalarından elde edeceği gelirlerin % 15'ine el koyma kararı verdi.

Sorun nasıl çözülecek?

Beşiktaş eğer Loris Karius'a olan borcunu ödediğine dair bir belge ibraz ederse dava düşecek ve ceza kalkacak. Ancak siyah - beyazlı yöneticiler, FIFA'nın bir üst mahkemesinde devam eden Karius davasının kendi lehlerine sonuçlanacağına inanıyor.

Bu nedenle Beşiktaş, Karius'a sadece pandemi döneminden önceki alacaklarını ödeyecek. Bu ödemenin ardından da belgeler UEFA'ya gönderilecek.