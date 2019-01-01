UEFA'dan Türkiye'ye gol sevinci soruşturması
Yorum()
depophotos
Hürriyet’in haberine göre UEFA, Almanya ve Fransa’nın başvuruları neticesinde Türkiye’nin Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki ‘asker selamı’ gol sevinçleri hakkında soruşturma başlattı.
UEFA’nın soruşturma kararını Türkiye Futbol Federasyonu’na ilettiği ve konuyla ilgili savunma istediği belirtildi.
Milliler, dünkü maçta Kaan Ayhan’ın attığı beraberlik golünün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye gitiş ve asker selamı vermişti.
Öte yandan soruşturmanın yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy’deki Arnavutluk mücadelesindeki gol sevincini de kapsadığı aktarıldı.