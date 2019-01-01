UEFA'dan Türkiye'ye gol sevinci soruşturması

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçleri nedeniyle Türkiye hakkında soruşturma başlattı.

Hürriyet’in haberine göre UEFA, ve ’nın başvuruları neticesinde ’nin Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki ‘asker selamı’ gol sevinçleri hakkında soruşturma başlattı.

UEFA’nın soruşturma kararını Türkiye Futbol Federasyonu’na ilettiği ve konuyla ilgili savunma istediği belirtildi.

Milliler, dünkü maçta Kaan Ayhan’ın attığı beraberlik golünün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye gitiş ve asker selamı vermişti.

Öte yandan soruşturmanın yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy’deki Arnavutluk mücadelesindeki gol sevincini de kapsadığı aktarıldı.