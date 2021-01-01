UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a ceza yolda

UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni kurmakta ısrarcı olan üç dev kulübü gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden men edebileceği öne sürüldü.

Avrupa futbolunda geçtiğimiz haftaya damgasını vuran Avrupa Süper Ligi şimdilik rafa kalkmış gibi görünse de etkileri devam ediyor.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu ligi kurma gayretinde bulunan 12 kulübe çeşitli yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Men kararı gelebilir

Habere göre Ceferin Avrupa Süper Ligi'nin İngiliz temsilcileri Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester United'ın fikirlerini değiştiren ilk takımlar olmasından ötürü bu takımlara verilecek cezaların yumuşak olmasını planlıyor. Bu fikrin hala arkasında olan takımları ise ciddi yaptırımlar bekliyor.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi projesinin yeniden canlandırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından bu kulüplere ağır cezalar vermeyi planlayan UEFA, gelecek sezon bu takımları Avrupa kupalarından men edebilir.

Ceferin ne söyledi?

Hiçbir şey olmamış gibi davranamaycaklarını söyleyen Ceferin, Avrupa futbolunu sarsan takımların bunun bedelini ödeyeceğinin altını çizdi:

"Herkes yaptıklarının cezasını çekmek zorunda. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde neler olacağını göreceğiz. İngiliz kulüpleri yaptıkları hatadan oldukça erken döndü ve hatalı olacaklarını kabul edecek kadar önemli bir duruş sergiledi.

"Benim için bu 12 takım üç gruba ayrılıyor. Bu projeden ayrılan ilk takımlar olan İngilizler, ardından Milan, Inter ve Atletico üçlüsü ve daha sonra Düz Dünya Teorisi'ne inanır gibi bu projenin gerçek olabileceğini zanneden diğer üçlü. Herkes yaptıklarının karşılığını görecek."

Yeni format iyileştirilebilir

Ceferin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda da Avrupa Süper Ligi'nin karşısında durmalarından ötürü İngiliz futboluna ve İngiliz taraftarlara teşekkür etmişti.

Öte yandan 2023-2024 sezonunda hayata geçirilecek olan yeni Şampiyonlar Ligi formatının Jürgen Klopp ve Pep Guardiola tarafından eleştirilmesine de değinen Ceferin, formatın üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapılabileceğini ve daha fazla maçın daha fazla gelir elde etmek isteyen kulüplerin taleplerinin bir sonucu olduğunu söylemişti.

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