UEFA’dan Euro 2020’deki takımlara uyarı: "İçeceklerin yerini değiştirmeyin"

Basın toplantısında sponsorların masaya yerleştirdiği içeceklerin yerini değiştirmek ceza sebebi olabilir.

Cristiano Ronaldo’nun basın toplantısında kola şişelerinin yerini değiştirmesi, Euro 2020’nin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

Cristiano Ronaldo'dan kola tepkisi: Su için!

Fransa’nın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba ise, Almanya maçının ardından basın toplantısına masadaki bira şişelerini görünmeyecek bir yere koyarak başlamıştı.

Paul Pogba'dan basın toplantısında ilginç hareket

Benzer bir hareket, kola şişesinin yerine su şişesi koyan İtalyan Manuel Locatelli’den geldi.

UEFA'dan uyarı

Üst üste yaşanan olayların ardından UEFA duruma el koydu. Turnuva direktörü Martin Kallen, futbolcuların şampiyona kurallarına uymakla yükümlü olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmalarının kıta çapında futbol açısından önemine dikkat çekildi.

“UEFA katılımcı takımlara, sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile Avrupa genelinde alt yaş grupları ve kadın futbolu da dahil olmak üzere futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.”

Kallen, yapılan kontratların bağlayıcı olduğunu vurgularken, oyunculara yerel federasyonlar aracılığıyla disiplin cezası uygulanabileceğini söyledi.

“UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor. Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz.”

“Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzaladı.”

Oyuncuların UEFA'nın bu çıkışına karşı nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

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