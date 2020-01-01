UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek'e görev

UEFA Uluslar Ligi'nde Çakır, Çekya - Slovakya maçında, Göçek ise Kazakistan - Litvanya karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ve Cüneyt Çakır'a 'nde 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarda görev verdi.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak Kazakistan-Litvanya müsabakasında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Cüneyt Çakır ise Çekya ile Slovakya takımları arasında Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda TSİ 22.45'te oynanacak müsabaka görev yapacak. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.