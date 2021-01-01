UEFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılan dokuz takıma yaptırım

UEFA Avrupa Süper Ligi'nin organizasyondan çekildiklerini açıklayan dokuz kurucu üyesine uygulanacak yaptırımları açıkladı.

Süper Lig projesinden çekilmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a ilişkin açılan soruşturma devam ederken, daha önce organizasyondan çekildiklerini açıklayan dokuz kulüp UEFA'nın uygulayacağı yaptırımları kabul etme kararı aldı.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter UEFA ile imzaladıkları anlaşmada projenin bir hata olduğunu kabul ederken, neden olunan karışıklıktan dolayı Avrupa futbolunu oluşturan paydaşlarından özür dilendi.

Yapılan anlaşmanın maddeleri ise şu şekilde oluştu:

Kulüpler katılmaya hak kazandıkları UEFA organizasyonlarına katılmayı sürdürecek.

Kulüpler UEFA'nın tanıdığı kulüplerin tek temsil grubu olan Avrupa Kulüpler Birliği'ne yeniden dahil olacak.

Süper Lig'i oluşturan şirketle tüm bağlar kopartılacak.

Kulüpler bir iyi niyet göstergesi olarak Avrupa futbolunun yeni oyuncular yetiştirmesi için altyapılarda kullanılmak üzere 15 milyon euro'luk bağış yapacak.

Kulüpler Avrupa Süper Ligi gibi yeni bir uluslararası organizasyonda yer almaya çalışırlarsa, UEFA'ya 100 milyon euro tazminat ödeyecek.

Kulüpler yapılan anlaşma doğrultusundaki herhangi bir maddeyi ihlal ederlerse 50 milyon euro'luk tazminat ödeyecek.

Kulüplerin gelecek sezon UEFA organizasyonlarından elde edecekleri gelirin yüzde 5'i kesilecek.

Aleksander Ceferin ne söyledi?

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin dokuz büyük kulübün hata yaptığını kabul etmesinin Avrupa futbolunun geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi:

"UEFA bu problemi tamamen geride bırakıp, futbolun gelişimi için adımlar atmaya devam etmek istiyor.

"Mali cezaların takibini UEFA değil yerel federasyonlar yapacak ve bu durum altyapılara katkı sağlayacak.

"Bu kulüplerin hatalarını hızla fark etmeleri ve pişmanlıklarını dile getirmeleri çok güzel ancak henüz bu adımı atmayan kulüpler de var ve UEFA bu konuyla da ilgilenecek."

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