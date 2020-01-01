UEFA'dan açıklama: Avrupa Şampiyonası'nın yeni ismi henüz kararlaştırılmadı

UEFA, 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın hangi isimle düzenleneceğine henüz karar verilmediğini duyurdu.

UEFA, 2021 yazına kadar ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın adıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını açıkladı.

UEFA'dan gün içinde yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın hâlâ olarak adlandırılacağını duyurmuştu.

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Ancak ardından UEFA bir açıklama daha yayımladı. "Daha önceki hata için özür dileriz," diyen UEFA, "Durumu netleştirmek gerekirse, 2021'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın adı hakkında henüz bir karar alınmadı. Koronavirüs bu ay tüm dünyada futbol liglerini ve turnuvalarını durdurdu ve sezonun ne zaman geri döneceği ya da maçların tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Koronavirüsün yayılmasının sonuçlarını araştırmak ve değerlendirmek için bir komite de kurulacağını açıklayan UEFA, bu komitenin UEFA yönetimi, Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligleri temsilcilerinden oluşacağını belirtti.

Komitenin mevcut sezonun hem yerel hem de uluslararası düzeyde tamamlanmasını sağlamak için farklı yollar arayacağını söyleyen UEFA, "Nihai kararlar ise ancak futbolun ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda daha fazla netliğe sahip olduğumuzda alınabilir" dedi.