UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu

UEFA, 2019-2020 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 1 Ekim'de yapılacak 2020-2021 sezonu gruplarının kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

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Kaleci: Keylor Navas ( ), Manuel Neuer ( ), Jan Oblak (Atletico Madrid)

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Savunma: David Alaba (Bayern Münih), Alphonso Davies (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih)

Orta saha: Kevin De Bruyne ( ), Thomas Müller (Bayern Münih), Thiago Alcantara (Bayern Münih)

Forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain)