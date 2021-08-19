UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün üç adayı da Premier Lig'den

Avrupa'da Yılın Futbolcusu, Yılın Kadın Futbolcusu ve Yılın Teknik Direktörü ödülleri için finale kalan üç aday açıklandı.

UEFA, 2020/21 sezonu için erkeklerde ve kadınlarda yılın futbolcusu adaylarını açıkladı. Ödüller sahiplerini, 2021/22 Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi için düzenlenecek törende bulacak.

Tören, 26 Ağustos'ta İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Aynı gün, yine erkeklerde ve kadınlarda yılın teknik direktörü ödülüne layık görülen isimler de açıklanacak.

UEFA Yılın Erkek Futbolcusu adayları

Kevin De Bruyne (Belçika – Manchester City)

Jorginho (İtalya – Chelsea)

N’Golo Kante (Fransa – Chelsea)

Erkekler kategorisinde finale kalan üç adayın da İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimlerden oluşması dikkat çekti. Chelsea ile Manchester City, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. Chelsea ile kupayı kaldıran Jorginho, İtalya milli takımıyla Euro 2020 zaferi de yaşadı.

Bu ödülü son kazanan oyuncu, Bayern Münih forması giyen Polonyalı santrafor Robert Lewandowski'ydi.

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu adayları

Jennifer Hermoso (İspanya – Barcelona)

Lieke Martens (Hollanda – Barcelona)

Alexia Putellas (İspanya – Barcelona)

Kadınlarda adaylıklar Şampiyonlar Ligi'ni dominant bir performansla kazanan Barcelona'nın üç yıldızına gitti.

UEFA Yılın Teknik Direktörü adayları

Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)

Roberto Mancini (İtalya – İtalya milli takımı)

Thomas Tuchel (Almanya – Chelsea)

Teknik direktör adayları konusunda da, en iyi futbolcu kategorisinde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi ve Euro 2020'de gösterilen performanslar belirleyici oldu.

Geçen yıl verilmeye başlanan bu ödül, 1978-2016 yılları arasında Uluslararası Spor Yazarları Birliği tarafından verilen Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü ödülünün yerini almıştı.

2008/09 sezonunda Barcelona'nın başındayken bu ödüle layık görülen Guardiola, üç aday arasında daha önce yılın teknik direktörü seçilen tek isim.

Daha fazlası için:

Barcelona yönetiminden iki yıldıza kötü sürpriz

Manchester City golcüsünü İtalya'da buldu

Romelu Lukaku: Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim