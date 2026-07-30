Avrupa'nın birlik ve bütünlüğüne yönelik sürpriz bir darbe olarak Çekya, Avrupa Futbol Birliği "UEFA"nın FIFA turnuvalarını boykot etme kararına başkaldırdığını duyurdu ve Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı yönetecek özel bir şirket kurulmasına ilişkin tartışmalı planına prensipte destek verdiğini açıkladı.

Çekya'nın şok edici tutumu, UEFA'nın Aleksander Çeferin başkanlığında bugün perşembe günü 55 ulusal federasyonun katılımıyla FIFA'nın yeni projesine karşı güç birliği yapmak için düzenlediği acil toplantıya aykırı olarak geldi.

Çek Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, "FIFA Forward Enterprise" adını taşıyacak projeye heyecanını dile getirerek, projenin altyapının geliştirilmesi ve ülkesindeki altyapı futbolu sektörlerinin desteklenmesi için devasa bir finansman sağlayacağını vurguladı.

Trunda, "Sky News" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başkan Infantino ve ekibiyle yakın iş birliği ve çalışma sayesinde Çek futbolunun gelişimini görebiliyorum. Daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız var, ancak bu yeni planda FIFA'nın niyetlerinin açık bir olumlu etkisini görüyorum."

Çek Federasyonu Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bir yıldan uzun süre önceki seçilişimden bu yana FIFA ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz tüm projeler, futbolun gelişimi için son derece olumlu oldu."

FIFA geçtiğimiz salı günü, Dünya Kupası, televizyon yayın hakları, sponsorluk sözleşmeleri, bilet satışları ve etkinlik organizasyonu dahil olmak üzere kâr getiren tüm faaliyetlerini devralacak yeni şirketinin kurulduğunu duyurmuştu. Şirketin hisselerinin yüzde 20'sine kadarını yatırım fonları ve özel kuruluşlardan oluşan dış yatırımcılara satması, yüzde 80'lik çoğunluk hissesini ise elinde tutması öngörülüyor.