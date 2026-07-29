UEFA'nın FIFA'ya karşı bir plan oluşturma fikri, Sky'ın haberine göre henüz tam destek görmüyor. Nitekim Avrupa'dan ilk ülke, Başkan Gianni Infantino'nun büyük tartışma yaratan Dünya Kupası planlarını şimdiden onayladı.

Bu planlara göre FIFA, Dünya Kupası'nın ticari haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkete devretmek istiyor. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecek. Dünya futbolunun çatı kuruluşu, 19 Eylül'e kadar teklifi kabul etmeleri halinde 211 üye federasyonunun her birine 40 milyon dolar ödeme vaat ediyor.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda ise özellikle avantajları görüyor. Sky'a konuşan Trunda, “Gianni Infantino ve ekibiyle yakın iş birliğinin Çek futbolu açısından pragmatik faydalarını görüyorum” dedi. “Elbette daha fazla ayrıntıya ihtiyacımız var ama kişisel olarak FIFA'nın niyetlerinin olumlu etkisini görüyorum.”

Trunda'ya göre ek para, Çekya'da amatör futbolun ve futbol altyapısının geliştirilmesi için kullanılabilir. Çekya Federasyonu yönetimi teklifi 11 Ağustos'ta resmen görüşecek ancak başkan, pozisyonunu şimdiden net şekilde ortaya koymuş görünüyor.

Çekya'dan gelen destek, UEFA ve çeşitli ulusal federasyonlardan yükselen sert eleştirilerle büyük tezat oluşturuyor. UEFA daha önce planın “asla aşılmaması gereken bir sınırı aştığını” belirtmişti. Hollanda Futbol Federasyonu da son derece eleştirel bir tepki vermiş ve FIFA'nın planına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

The Times'ın haberine göre futbol dünyasında bu durum için hatta “düpedüz rüşvet” ifadesi kullanılıyor. Çünkü federasyonların tam ödemeyi almaya ancak son tarihten önce onay vermeleri halinde hak kazanacağı öne sürülüyor. UEFA'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Amerika Futbol Konfederasyonu CONCACAF'ın da planların hayata geçirilmesi halinde gelecekteki Dünya Kupalarını boykot etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Çekya'nın desteği, Avrupa federasyonlarını aynı çizgide buluşturmayı uman UEFA açısından ciddi bir hayal kırıklığı anlamına gelebilir. Daha fazla ülkenin Infantino'nun tarafını seçmesi halinde, tartışmalı planlara karşı ortak cephe daha erken aşamada dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.