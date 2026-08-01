UEFA vites yükseltti ve Infantino’yu görevden almak istiyor: federasyon güvensizlik önergesi sundu

UEFA, yaptığı açıklamada Gianni Infantino’ya bir kez daha çok sert yüklendi. Avrupa futbolunun çatı kurumu, İsviçreliye duyduğu ‘tüm güveni’ kaybetti. UEFA, FIFA Başkanı’nı ‘verilen sözleri tutmamakla’ suçluyor ve The Times’a göre bir güvensizlik önergesi sunmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta Infantino, FIFA’nın Dünya Kupası’nın ticari haklarını yeni bir girişim olan FIFA Forward Enterprise bünyesine almak istediğini duyurmuştu. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecekti.

Dünya futbolunun yönetim organı, 19 Eylül’den önce teklifi kabul etmeleri halinde kendisine bağlı 211 federasyona kırk milyon dolarlık ödeme yapılacağını vaat etti. Bunun ardından başta UEFA ve KNVB olmak üzere öfkeli tepkiler geldi. Infantino da bunun üzerine planı geri çekti.

Ancak bu, cumartesi günü sert bir açıklama yayımlayan UEFA için yeterli değil. “UEFA, FIFA’nın Dünya Kupası da dahil olmak üzere organizasyonlarının bir bölümünü özel şirketlere satma planını geri çekme kararını memnuniyetle karşılamaktadır.”

“Teklif, futbolun korunmasına bağlı UEFA’nın ulusal federasyonları ile dünyanın dört bir yanındaki farklı büyüklükteki birçok başka federasyon ve konfederasyon tarafından oybirliğiyle reddedildi” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Anonim kişiler tarafından hazırlanan, hızlandırılmış bir tempoyla hayata geçirilmeye çalışılan ve spora faydası şüpheli olan gizli planlarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap vermelerini sağlamalıyız.”

“UEFA’nın önümüzdeki gün ve haftalarda federasyonlarıyla birlikte ve diğer konfederasyonlarla yakın iş birliği içinde bunun nasıl yaşanabildiğini değerlendirmesi ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlayacak bir plan hazırlaması yerindedir. Bu değerlendirme kapsamlı ve temel düzeyde olmalıdır. Hiçbir seçenek dışlanmamalıdır. Mevcut FIFA yönetimi yalnızca UEFA’nın değil, futbol ailesinin birçok başka üyesinin de güvenini kaybetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Gianni Infantino, 2016 yılında FIFA üyesi federasyonlardan kendisini başkan seçmeleri için güven ve oy isterken şeffaf olacağını, ulusal federasyonların parasının ve FIFA’nın parasının futbolun gelişimine hizmet etmesi gerektiğini, başka bir amaç için kullanılmaması gerektiğini söylemişti.”

“Bu iki sözünü de tutmadı. Tasarladığı ve geçirmeye çalıştığı skandal kapalı kapılar ardındaki anlaşma, şeffaflıktan çok uzaktı” diyerek UEFA tartışmalı plana sert tepki gösterdi.

“UEFA, mevcut FIFA Forward programı aracılığıyla kaynakların dağıtımı için yeni bir yöntem önermek üzere dünya genelinde ve sporun tamamında ortaklar ve paydaşlarla derhal çalışmaya başlayacaktır.”

“Planını geri çekmesi tüm spor için bir zaferdir. Ancak hikâyenin sonu bu olmamalı. Teklif masadan kalktı. FIFA’ya olan güveni yeniden tesis etme görevi ise daha yeni başladı.” The Times’a göre UEFA, Infantino’ya karşı bir güvensizlik önergesi sunacak.