Portekiz Milli Takımı, yarın cumartesi akşamı Danimarka ile oynayacağı ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un beşinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, eski kaptanı Cristiano Ronaldo'ya olağanüstü bir selam göndermeye hazırlanıyor.

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Portekiz Milli Takımı, yarın akşam Cumartesi günü UEFA Uluslar Ligi Birinci Seviye Dördüncü Grup müsabakalarının beşinci haftasında Danimarka ile yapacağı karşılaşmada, eski kaptanı Cristiano Ronaldo'ya olağanüstü bir selam göndermeye hazırlanıyor.

Portekiz basınından "A Bola" gazetesinin bugün Cuma günü aktardığına göre, Portekizli oyuncuların tamamı maç öncesinde, Ronaldo ile özdeşleşen meşhur 7 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak. Bu, yıldızın ülke milli takımıyla bıraktığı tarihi mirası kutlamak amacıyla gerçekleştirilen eşi görülmemiş bir onurlandırma girişimi olacak.

Karar, dün Perşembe günü düzenlenen ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, teknik direktör Jorge Jesus ile milli takımın mevcut kaptanlarından Bernardo Silva, Ruben Dias ve Bruno Fernandes'i bir araya getiren toplantıda alındı.

Girişim, Ronaldo'nun Ağustos 2003'teki ilk uluslararası çıkışından başlayıp yakın zamanda milli takımdaki kariyerinin sona erdiğini açıklamasına kadar devam eden, Portekiz Milli Takımı'yla yaşadığı tarihi serüveni ölümsüzleştirmeyi amaçlıyor.

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Cristiano Ronaldo geçtiğimiz hafta uluslararası düzeyde futbolu bıraktığını açıklamış, böylece yaklaşık bir ay önce milli takım kariyerini sonlandırdığını duyuran ezeli rakibi Lionel Messi'nin ardından gelmişti.

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Ronaldo, Portekiz formasıyla ilk çıkışından 23 yıl sonra, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşanan büyük bir krizin ardından uluslararası kariyerine perde indirdi.

7. dakikada bir başka onurlandırma

Ronaldo'ya yönelik onurlandırma yalnızca oyuncuların 7 numaralı formayla sahaya çıkmasıyla sınırlı kalmayacak. Danimarka karşılaşmasında ayrıca yedinci dakikada sembolik bir anma gerçekleştirilecek. Bu anda "Pedreira" stadının tribünlerindeki taraftarlar Portekiz'in eski kaptanını onurlandırmaya katılacak.

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Her iki girişim de Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"nın önceden onayını almış durumda ve Cumartesi akşamı Braga Belediye Stadı'nda oynanması planlanan maçta hayata geçirilecek.

Ronaldo'ya ait oda boş kalacak

Portekiz Federasyonu'nun Futbol Şehri'ndeki tesislerinde yetkililer ayrıca, Nassr yıldızının uluslararası kariyerinin sona erdiğini açıklamasının ardından yapılan ilk milli takım kampı boyunca, Ronaldo'nun "oyuncular evinde" genellikle kullandığı odanın boş bırakılmasına karar verdi.

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Bu, Federasyon'un ve Portekiz Milli Takımı'nın, milli takım formasıyla geçirdiği 23 yılı aşkın sürenin ardından Ronaldo'nun mirasını onurlandırmak için hayata geçirmeye özen gösterdiği bir dizi girişimin parçası olarak geliyor. Ronaldo bu süre zarfında Portekiz futbolunun tarihindeki en başarılı kuşaklardan birinin tarihi gol kralı ve kaptanı hâline gelmişti.

Eski takım arkadaşı suçlamalara yanıt verdi

Öte yandan, Portekiz Milli Takımı'nın eski orta saha yıldızı Adrien Silva, yakın zamanda futbolu bırakan takım efsanesi Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen kibir suçlamalarına yanıt verdi.

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Silva, Kooora'ya daha sonra yayımlanacak bir röportajda, Cristiano Ronaldo'nun gerçek bir öz güvene ve hırsa sahip olduğunu, ancak bazılarının bunu kibir olarak yorumladığını söyledi.

Ronaldo'nun kendine olan büyük güveni ve duygusal tepkileri yüzünden dünyanın onu yanlış anlayıp anlamadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Bazen onun muazzam öz güveni yanlış yorumlanıyor. En üst düzeyde rekabet eden herkesin kendine koşulsuz inanması gerekir."

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37 yaşındaki isim şunları ekledi: "Bazılarının kibir olarak nitelendirdiği şey, aslında kaybetmekten nefret eden bir insanın gerçek hırsı ve doğal hayal kırıklığından başka bir şey değildi."