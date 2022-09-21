UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Grubunda dörtte dört yapan Türkiye, yoluna firesiz devam etmek istiyor.

Türkiye, perşembe günü UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grubu maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda nispeten zayıf rakibi Lüksemburg'u konuk edecek.

Grubunda oynadığı dört karşılaşmada 12 puan toplayan ve zirvede yer alan Stefan Kuntz'un öğrencileri, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan Türkiye, grubunda henüz gol yemedi.

GOAL Türkiye, maçla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılara göz atıyor.

Türkiye-Lüksemburg maçının tarihi ve başlama saati ne zaman?

Maç Türkiye-Lüksemburg Tarih: 22 Eylül 2022 Başlama saati: 21.45 Yayın: TRT 1

Türkiye kadrosu ve takım haberleri

Türkiye ile Lüksemburg A milli futbol takımları, yapacakları UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8 müsabakadan 7'sini Türkiye, birini Lüksemburg kazandı.

Üçü resmi, 5'i özel, 2'si Türkiye, 6'sı Lüksemburg sınırları içinde yapılan karşılaşmalarda Türk Milli Takımı'nın 15 golüne, Lüksemburg 6 golle yanıt verdi.

Son yedi maçı Türkiye kazandı

Lüksemburg'a karşı 22 Ekim 1972'de oynadığı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Türkiye, daha sonraki 7 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Taraflar, son maçlarını ise bu yıl Lüksemburg'da oynadı. 11 Haziran 2022'de, Lüksemburg Stadı'nda yapılan UEFA Uluslar Ligi maçını ay-yıldızlı ekip, Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Merih akşam antrenmanına katılmadı

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde salonda çalışan millilerin, atletik performans antrenörleri gözetiminde gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Merih Demiral'ın dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadığı kaydedildi.

Pozisyon Oyuncular Kaleci Uğurcan Defans Zeki, Kaan, Çağlar, Ferdi Orta saha Cengiz, İrfan, Orkun, Kerem Forvet Enes, Halil

Lüksemburg kadrosu ve takım haberleri

Grupta Türkiye'nin ardından yedi puanla ikinci sırada yer alan Lüksemburg, tek yenilgisini ay-yıldızlı takımdan aldı.

Lüksemburg oynadığı son maçta Faroe Adaları ile 2-2 berabere kalmıştı.