Sırbistan-Almanya: UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçına bakış

UEFA Nations League A - Hafta 5 13 Kas 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde iki takım açısından da önem taşıyan A2 Grubu maçında, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te ağırlayacak.

Sırbistan elenmenin eşiğinde

Sırbistan, Uluslar Ligi'ndeki dört maçının tamamını kaybedip dokuz gol yiyerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Beş maçtır kazanamayan takımda teknik direktör Veljko Paunovic'in önceliği artık A Ligi'nde kalmak. Ligde kalmasını sağlayacak sıranın beş puan gerisindeki Sırbistan için bu maçı kazanmak şart.

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Klopp'un oyuncularından daha iyi performans alması gerekiyor

Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya, son dört maçında yalnızca bir galibiyet alarak istikrarsız bir performans sergiledi ve Belgrad'a önünde yapılacak çok iş varken gidiyor. Almanya, bir yılı aşkın aranın ardından millî takıma dönen Niclas Füllkrug'un golcülüğüne güvenecek. Füllkrug, bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 10 maçta 12 gol attı. Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović ve Tom Bischof üçlüsü Almanya'nın orta sahasına yön verecek. İlk maçtaki 2-0'lık galibiyetin ardından Almanya, bu başarıyı tekrarlayıp grubun zirvesini paylaşan Hollanda ve Yunanistan ile arasındaki üç puanlık farkı kapatabileceğine inanarak Belgrad'a gidiyor.

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Öne çıkan istatistikler ve takım haberleri

Almanya, bu sezon Uluslar Ligi'nde çıktığı iki deplasman maçında da berabere kaldı ve bu maçlarda yalnızca bir gol attı.

Sırbistan, 13 maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Ev sahibi ekipte Sasa Lukic ve Nemanja Maksimovic cezalı.

Sırbistan'ın tarihinde Almanya karşısındaki tek galibiyeti 2010 Dünya Kupası'nda geldi.

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