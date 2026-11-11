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UEFA Nations League A
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Stadion Rajko Mitic
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde Sırbistan-Almanya maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Sırbistan - Almanya
Sırbistan
Almanya
UEFA Nations League A
J. Klopp
N. Fuellkrug

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki Sırbistan-Almanya maçını bugün canlı izlemek için bilmeniz gereken her şey.

Sırbistan-Almanya: UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçına bakış

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UEFA Nations League A - Hafta 5
Stadion Rajko Mitic

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde iki takım açısından da önem taşıyan A2 Grubu maçında, 13 Kasım Cuma günü Almanya'yı Belgrad'daki Stadion Rajko Mitić'te ağırlayacak.

Sırbistan elenmenin eşiğinde

Sırbistan, Uluslar Ligi'ndeki dört maçının tamamını kaybedip dokuz gol yiyerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Beş maçtır kazanamayan takımda teknik direktör Veljko Paunovic'in önceliği artık A Ligi'nde kalmak. Ligde kalmasını sağlayacak sıranın beş puan gerisindeki Sırbistan için bu maçı kazanmak şart.

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Klopp'un oyuncularından daha iyi performans alması gerekiyor

Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya, son dört maçında yalnızca bir galibiyet alarak istikrarsız bir performans sergiledi ve Belgrad'a önünde yapılacak çok iş varken gidiyor. Almanya, bir yılı aşkın aranın ardından millî takıma dönen Niclas Füllkrug'un golcülüğüne güvenecek. Füllkrug, bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 10 maçta 12 gol attı. Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović ve Tom Bischof üçlüsü Almanya'nın orta sahasına yön verecek. İlk maçtaki 2-0'lık galibiyetin ardından Almanya, bu başarıyı tekrarlayıp grubun zirvesini paylaşan Hollanda ve Yunanistan ile arasındaki üç puanlık farkı kapatabileceğine inanarak Belgrad'a gidiyor.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve takım haberleri

  • Almanya, bu sezon Uluslar Ligi'nde çıktığı iki deplasman maçında da berabere kaldı ve bu maçlarda yalnızca bir gol attı.
  • Sırbistan, 13 maçtır kalesini gole kapatamıyor.
  • Ev sahibi ekipte Sasa Lukic ve Nemanja Maksimovic cezalı.
  • Sırbistan'ın tarihinde Almanya karşısındaki tek galibiyeti 2010 Dünya Kupası'nda geldi.

Takım haberleri ve kadrolar

Sırbistan vs Almanya Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • V. Paunovic

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