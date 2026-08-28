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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets

Çeviri:

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, program ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Fransa
İspanya
İngiltere
Almanya
Portekiz

Avrupa'nın ve dünyanın en iyi uluslararası futbol takımlarından bazılarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın

Uluslararası organizasyonun beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak kıta genelinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarını canlı izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve oldukça sürükleyici bir döneme sahne olması bekleniyor; takımlar yaklaşık 10 gün içinde dört maça çıkacak. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de düzenlenecek.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu koruyor ve 2019'daki ilk edisyonu da kazandığı için organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te finalist olup 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline çıkmayı hedefliyor.

Biletlerin nasıl satın alınacağı, ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi'ne dair tüm kritik bilet bilgileri için GOAL size rehberlik ediyor.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve Saat (yerel)

Karşılaşma

Yer

Biletler

24 Eylül Perşembe (20.45)

Hollanda - Almanya

Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Biletler

24 Eylül Perşembe (19.45)

Portekiz - Galler

Estádio José Alvalade (Lizbon)

Biletler

24 Eylül Perşembe (20.45)

Norveç - Danimarka

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

25 Eylül Cuma (20.45)

İtalya - Belçika

Stadio Olimpico (Roma)

Biletler

26 Eylül Cumartesi (20.45)

Çekya - Hırvatistan

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

26 Eylül Cumartesi (19.45)

İngiltere - İspanya

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

27 Eylül Pazar (18.00)

Danimarka - Galler

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

27 Eylül Pazar (20.45)

Norveç - Portekiz

Ullevaal Stadion (Oslo)

Biletler

27 Eylül Pazar (20.45)

Almanya - Yunanistan

WWK Arena (Augsburg)

Biletler

28 Eylül Pazartesi (20.45)

Belçika - Fransa

King Baudouin Stadium (Brüksel)

Biletler

29 Eylül Salı (20.45)

Çekya - İngiltere

Fortuna Arena (Prag)

Biletler

29 Eylül Salı (20.45)

İspanya - Hırvatistan

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla)

Biletler

1 Ekim Perşembe (20.45)

Almanya - Sırbistan

Allianz Arena (Münih)

Biletler

1 Ekim Perşembe (20.45)

Danimarka - Portekiz

Parken Stadium (Kopenhag)

Biletler

1 Ekim Perşembe (19.45)

Galler - Norveç

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Biletler

2 Ekim Cuma (20.45)

Belçika - Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Biletler

3 Ekim Cumartesi (20.45)

İspanya - Çekya

Carlos Tartiere (Oviedo)

Biletler

4 Ekim Pazar (20.45)

Hollanda - Sırbistan

Philips Stadion (Eindhoven)

Biletler

4 Ekim Pazar (20.45)

Portekiz - Danimarka

Estádio do Dragão (Porto)

Biletler

6 Ekim Salı (19.45)

İngiltere - Czech Republic

Wembley Stadyumu (Londra)

Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 tam turnuva takvimi

Aşama

Tur

Tarih(ler)

Biletler

Lig aşaması

1. maç günü

24-26 Eylül 2026

Biletler


2. maç günü

27-29 Eylül 2026

Biletler


3. maç günü

1-3 Ekim 2026

Biletler


4. maç günü

4-6 Ekim 2026

Biletler


5. maç günü

12-14 Kasım 2026

Biletler


6. maç günü

15-17 Kasım 2026

Biletler

Çeyrek finaller

İlk maç

25-27 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak


İkinci maç

28-30 Mart 2027

Daha sonra açıklanacak

Finaller

Yarı finaller

9-10 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak


Final

13 Haziran 2027

Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilmektedir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından satın almanız gerekecek (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Final turnuvasının resmi biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri halihazırda satışta ya da satış süreçlerinin sonuna yaklaşmış durumda. Çoğu ulusal federasyon, belirli maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce satış pencerelerini açıyor. Birçok federasyon, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine öncelikli erişim sağlıyor (İngiltere Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi).

Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), dört finalist takım belli olduktan sonra UEFA üzerinden genel bilet satışı ve başvuru kuraları Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Haziran ayındaki finallere hazırlık için, otomatik bilet satış dönemi bildirimleri alabilmek adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olabilir.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunulmakta ve fiyatlandırılmaktadır. Her ülke fiyatlandırmasını stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediği için, bilet fiyatları ve kategori tanımları maçlara göre değişiklik gösterir.

Koltuk bloklarının tam dağılımı tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da, çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 veya 4 ana genel kategoriye ayırır.

İngiltere örneği üzerinden, Wembley Stadyumu'ndaki maçlar için biletler kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

  • Kategori 1 (Premium / Alt ve Orta Uzun Kenar): Ana taç çizgileri boyunca yer alır ve en iyi görüşü sunar. Bu ana bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken, premium koltuklar £95-£120 aralığında sunulmaktadır.
  • Kategori 2 (Köşeler / Üst Uzun Kenar): Stadyum köşelerinde veya üst katlarda konumlanır. Bunların fiyatı genellikle £45 civarındadır.
  • Kategori 3 (Kısa Kenar / Kalelerin Arkası): Genellikle en ateşli ev sahibi taraftarların veya ayrılmış deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlamaktadır.
  • Aile Tribünleri ve İndirimli Biletler: Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimli fiyatlar sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için ise £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?

Yıl

Şampiyon

Finalist

Skor

2025

Portekiz

İspanya

5-3 (penaltılarla)

2023

İspanya

Hırvatistan

5-4 (penaltılarla)

2021

Fransa

İspanya

2-1

2019

Portekiz

Hollanda

1-0

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