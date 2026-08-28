UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır: Hollanda - Almanya, İngiltere - İspanya, bilet fiyatları, program ve daha fazlası

Uluslararası organizasyonun beşinci edisyonu olan 2026/27 UEFA Uluslar Ligi başlamak üzere ve bugün bilet alarak kıta genelinde Avrupa'nın en büyük milli takımlarını canlı izleyebilirsiniz.

Turnuvanın lig aşaması bu eylül/ekim ayında başlıyor ve oldukça sürükleyici bir döneme sahne olması bekleniyor; takımlar yaklaşık 10 gün içinde dört maça çıkacak. Lig aşamasının kasım ayında tamamlanmasının ardından çeyrek finaller Mart 2027'de oynanacak, yarı finaller ve final ise Haziran 2027'de düzenlenecek.

Portekiz, 2025'te kazandığı UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu koruyor ve 2019'daki ilk edisyonu da kazandığı için organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda. İspanya ise 2021 ve 2025'te finalist olup 2023'te kupayı kaldırmasının ardından üst üste dördüncü finaline çıkmayı hedefliyor.

Biletlerin nasıl satın alınacağı, ne kadar olduğu ve çok daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Uluslar Ligi'ne dair tüm kritik bilet bilgileri için GOAL size rehberlik ediyor.

Yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları

Tarih ve Saat (yerel) Karşılaşma Yer Biletler 24 Eylül Perşembe (20.45) Hollanda - Almanya Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Biletler 24 Eylül Perşembe (19.45) Portekiz - Galler Estádio José Alvalade (Lizbon) Biletler 24 Eylül Perşembe (20.45) Norveç - Danimarka Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 25 Eylül Cuma (20.45) İtalya - Belçika Stadio Olimpico (Roma) Biletler 26 Eylül Cumartesi (20.45) Çekya - Hırvatistan Fortuna Arena (Prag) Biletler 26 Eylül Cumartesi (19.45) İngiltere - İspanya Wembley Stadyumu (Londra) Biletler 27 Eylül Pazar (18.00) Danimarka - Galler Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 27 Eylül Pazar (20.45) Norveç - Portekiz Ullevaal Stadion (Oslo) Biletler 27 Eylül Pazar (20.45) Almanya - Yunanistan WWK Arena (Augsburg) Biletler 28 Eylül Pazartesi (20.45) Belçika - Fransa King Baudouin Stadium (Brüksel) Biletler 29 Eylül Salı (20.45) Çekya - İngiltere Fortuna Arena (Prag) Biletler 29 Eylül Salı (20.45) İspanya - Hırvatistan Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilla) Biletler 1 Ekim Perşembe (20.45) Almanya - Sırbistan Allianz Arena (Münih) Biletler 1 Ekim Perşembe (20.45) Danimarka - Portekiz Parken Stadium (Kopenhag) Biletler 1 Ekim Perşembe (19.45) Galler - Norveç Cardiff City Stadium (Cardiff) Biletler 2 Ekim Cuma (20.45) Belçika - Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Biletler 3 Ekim Cumartesi (20.45) İspanya - Çekya Carlos Tartiere (Oviedo) Biletler 4 Ekim Pazar (20.45) Hollanda - Sırbistan Philips Stadion (Eindhoven) Biletler 4 Ekim Pazar (20.45) Portekiz - Danimarka Estádio do Dragão (Porto) Biletler 6 Ekim Salı (19.45) İngiltere - Czech Republic Wembley Stadyumu (Londra) Biletler

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 tam turnuva takvimi

Aşama Tur Tarih(ler) Biletler Lig aşaması 1. maç günü 24-26 Eylül 2026 Biletler

2. maç günü 27-29 Eylül 2026 Biletler

3. maç günü 1-3 Ekim 2026 Biletler

4. maç günü 4-6 Ekim 2026 Biletler

5. maç günü 12-14 Kasım 2026 Biletler

6. maç günü 15-17 Kasım 2026 Biletler Çeyrek finaller İlk maç 25-27 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak

İkinci maç 28-30 Mart 2027 Daha sonra açıklanacak Finaller Yarı finaller 9-10 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

Final 13 Haziran 2027 Daha sonra açıklanacak

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Lig/Grup Aşaması için (Eylül - Kasım 2026): Tek tek grup maçlarının resmi biletleri tamamen katılımcı ulusal federasyonlar tarafından yönetilmektedir. Biletleri doğrudan ev sahibi takımın resmi futbol federasyonu portalından satın almanız gerekecek (örneğin İngiltere'nin iç saha maçları için England Football, Galler'in iç saha maçları için FAW vb.).

Finaller için (Haziran 2027): Final turnuvasının resmi biletleri yalnızca UEFA Bilet Portalı üzerinden dağıtılacak.

İlk grup aşaması maçlarının resmi biletleri halihazırda satışta ya da satış süreçlerinin sonuna yaklaşmış durumda. Çoğu ulusal federasyon, belirli maç gününden yaklaşık 4-6 hafta önce satış pencerelerini açıyor. Birçok federasyon, kalan biletler genel satışa çıkmadan önce kayıtlı taraftar kulüplerine öncelikli erişim sağlıyor (İngiltere Supporters Travel Club veya Galler'in 'Red Wall' üyeliği gibi).

Uluslar Ligi Finalleri için (Haziran 2027), dört finalist takım belli olduktan sonra UEFA üzerinden genel bilet satışı ve başvuru kuraları Nisan/Mayıs 2027'de başlayacak. Haziran ayındaki finallere hazırlık için, otomatik bilet satış dönemi bildirimleri alabilmek adına bir 'myUEFA' hesabı oluşturmanız faydalı olabilir.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 biletleri ne kadar?

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 lig aşamasının resmi biletleri, merkezi bir UEFA portalı yerine ev sahibi ülkenin futbol federasyonu tarafından ayrı ayrı satışa sunulmakta ve fiyatlandırılmaktadır. Her ülke fiyatlandırmasını stadyuma ve eşleşmeye göre belirlediği için, bilet fiyatları ve kategori tanımları maçlara göre değişiklik gösterir.

Koltuk bloklarının tam dağılımı tamamen ev sahibi stadyuma bağlı olsa da, çoğu federasyon biletleri aile ve premium seçeneklerle birlikte 3 veya 4 ana genel kategoriye ayırır.

İngiltere örneği üzerinden, Wembley Stadyumu'ndaki maçlar için biletler kabaca şu şekilde kategorize edilebilir:

Kategori 1 (Premium / Alt ve Orta Uzun Kenar) : Ana taç çizgileri boyunca yer alır ve en iyi görüşü sunar. Bu ana bölümlerde genel giriş fiyatları £65-£80 arasında değişirken, premium koltuklar £95-£120 aralığında sunulmaktadır.

Kategori 2 (Köşeler / Üst Uzun Kenar) : Stadyum köşelerinde veya üst katlarda konumlanır. Bunların fiyatı genellikle £45 civarındadır.

Kategori 3 (Kısa Kenar / Kalelerin Arkası) : Genellikle en ateşli ev sahibi taraftarların veya ayrılmış deplasman bölümlerinin bulunduğu yerlerdir. Standart kısa kenar biletleri yaklaşık £35'ten başlamaktadır.

Aile Tribünleri ve İndirimli Biletler : Birçok ev sahibi ülke aileler ve gençler için ciddi indirimli fiyatlar sunar. Örneğin aile tribünü biletleri yetişkinler için £25, 16 yaş altı çocuklar için ise £12.50 olarak bulunabilir.

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonları kimler?