UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye 2020/2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek.
Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için ise sıralamada ilk altıya girmesi gerekiyor.
Türkiye, Avrupa Kupaları'nda 2019-20 sezonundaki haftanın ardından 11. sıraya geriledi ve yerini Ukrayna'ya kaybetti.
2019-20 sezonu UEFA Ülkeler Sıralaması
|Sıralama
|Ülke
|2019/20 sezonunda toplanan puan
|Toplam Puan (Son 5 sezon)
|Avrupa kupalarına katılan takım sayısı
|1-
|İspanya
|14.071
|97.426
|7
|2-
|İngiltere
|13.857
|85.748
|7
|3-
|Almanya
|12.142
|68.212
|7
|4-
|İtalya
|10.642
|66.367
|7
|5-
|Fransa
|8.166
|55.748
|6
|6-
|Portekiz
|8.500
|47.649
|6
|7-
|Rusya
|4.333
|45.216
|5
|8-
|Belçika
|6.600
|36.900
|5
|9-
|Hollanda
|8.600
|34.950
|5
|10-
|Ukrayna
|4.400
|33.300
|5
|11-
|Türkiye
|3.800
|32.400
|5
|12
|Avusturya
|4.400
|31.525
|5
*Son olarak 13 Aralık 2019'da güncellenmiştir.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımlarının bulunduğu A Grubu'nda aldığı iki beraberlikle iki puan toplayabildi ve Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe, Basel ve Krasnodar ile eşleşen Trabzonspor, altı maçta yalnızca tek puan alabildi ve grupta son sırada kaldı.
Roma deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne giren Başakşehir, J Grubu'ndaki son maçında ise Gladbach deplasmanında son dakika golüyle kazanarak 10 puana ulaştı. Grup lideri olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan Okan Buruk ve öğrencileri, Avrupa'da yoluna devam edebilen tek Türk takımı oldu.
Beşiktaş ise Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton, Braga ve Slovan Bratislava'ya rakip oldu. Siyah beyazlılar, bir galibiyet ve beş mağlubiyetle grupta son sırada kalmaktan kurtulamadı.
Bu sezon Avrupa'da yeterli puanları toplayamayıp Ukrayna'ya geçilen ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkını tehlikeye sokan Türkiye'nin sezon sonuna dek rakibinin önünde yer alması gerekiyor.