UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye 2020/2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne iki takımın gidebilmesi için ne gerekiyor?

, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle turnuvaya gönderebilecek.

Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için ise sıralamada ilk altıya girmesi gerekiyor.

Türkiye, Avrupa Kupaları'nda 2019-20 sezonundaki haftanın ardından 11. sıraya geriledi ve yerini 'ya kaybetti.

2019-20 sezonu UEFA Ülkeler Sıralaması

Sıralama Ülke 2019/20 sezonunda toplanan puan Toplam Puan (Son 5 sezon) Avrupa kupalarına katılan takım sayısı 1- İspanya 14.071 97.426 7 2- İngiltere 13.857 85.748 7 3- 12.142 68.212 7 4- İtalya 10.642 66.367 7 5- 8.166 55.748 6 6- 8.500 47.649 6 7- 4.333 45.216 5 8- 6.600 36.900 5 9- 8.600 34.950 5 10- Ukrayna 4.400 33.300 5 11- Türkiye 3.800 32.400 5 12 4.400 31.525 5

*Son olarak 13 Aralık 2019'da güncellenmiştir.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan , , ve takımlarının bulunduğu A Grubu'nda aldığı iki beraberlikle iki puan toplayabildi ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA C Grubu'nda , ve Krasnodar ile eşleşen , altı maçta yalnızca tek puan alabildi ve grupta son sırada kaldı.

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deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle Avrupa Ligi'ne giren , J Grubu'ndaki son maçında ise Gladbach deplasmanında son dakika golüyle kazanarak 10 puana ulaştı. Grup lideri olarak UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan Okan Buruk ve öğrencileri, Avrupa'da yoluna devam edebilen tek Türk takımı oldu.

Beşiktaş ise Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton, Braga ve Slovan Bratislava'ya rakip oldu. Siyah beyazlılar, bir galibiyet ve beş mağlubiyetle grupta son sırada kalmaktan kurtulamadı.

Bu sezon Avrupa'da yeterli puanları toplayamayıp Ukrayna'ya geçilen ve Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkını tehlikeye sokan Türkiye'nin sezon sonuna dek rakibinin önünde yer alması gerekiyor.