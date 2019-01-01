UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye 2019/2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne iki takımın gidebilmesi için ne kaç puan gerekiyor?

, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak bir takımını da elemelerle gönderebilecek.

Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.

2019-20 sezonu UEFA Ülkeler Sıralaması

Sıralama Ülke 2019/20 sezonunda toplanan puan Toplam Puan (Son 5 sezon) Avrupa kupalarına katılan takım sayısı 1- İspanya 2.714 86.069 7 2- İngiltere 2.714 74.605 7 3- 2.714 58.784 7 4- İtalya 2.714 58.439 7 5- 2.333 49.915 6 6- 1.666 42.549 6 7- 2.000 41.149 5 8- 1.600 31.900 5 9- 1.500 30.400 5 10- Türkiye 1.200 29.800 5 11- 1.400 28.525 5

*15 Ağustos 2019'da güncellenmiştir.

'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos'a elenmesinin ardından, ülkemizin turnuvadaki tek temsilcisi olarak kaldı.

Sparta Prag'ı eleyen , UEFA 'nde yoluna devam ederken, Partizan'a boyun eğen turnuvaya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana kadar oynanan eleme maçlarının ardından Almanya, İtalya'yı geçip 3. olurken, Avusturya ise 'yı geçerek 11. sıraya yükseldi.