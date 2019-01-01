UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye 2019/2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gönderecek?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak bir takımını da elemelerle gönderebilecek.
Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takım göndermesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.
2019-20 sezonu UEFA Ülkeler Sıralaması
|Sıralama
|Ülke
|2019/20 sezonunda toplanan puan
|Toplam Puan (Son 5 sezon)
|Avrupa kupalarına katılan takım sayısı
|1-
|İspanya
|2.714
|86.069
|7
|2-
|İngiltere
|2.714
|74.605
|7
|3-
|Almanya
|2.714
|58.784
|7
|4-
|İtalya
|2.714
|58.439
|7
|5-
|Fransa
|2.333
|49.915
|6
|6-
|Rusya
|1.666
|42.549
|6
|7-
|Portekiz
|2.000
|41.149
|5
|8-
|Belçika
|1.600
|31.900
|5
|9-
|Ukrayna
|1.500
|30.400
|5
|10-
|Türkiye
|1.200
|29.800
|5
|11-
|Avusturya
|1.400
|28.525
|5
*15 Ağustos 2019'da güncellenmiştir.
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