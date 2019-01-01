Avrupa Şampiyonası Eleme

UEFA Tv, Euro 2020 Elemelerini şifresiz canlı olarak yayınlayacak

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Euro 2020 Elemelerinde son viraja girilirken UEFA, maçları şifresiz ve canlı yayınlayacağını açıkladı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde son viraja girildi. Finallere katılmayı başaran 10 takımının yanı sıra 14 takım daha Euro 2020 için mücadele edecek.

UEFA yaptığı açıklamada resmi internet sitesinden kritik maçlarının canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Futbolseverler şu maçları izleyebilecek;

Norveç - Faroe Adaları

Editörün Seçtikleri

Finlandiya - Liechtenstein

Ermenistan - Yunanistan

İsviçre - Gürcistan

Danimarka - Cebelitarık

İspanya - Malta

Slovenya - Letonya

San Marino - Kazakistan

Hırvatistan - Slovakya

İsrail - Polonya

Avusturya - Kuzey Makedonya

Cebelitarık - İsviçre

İsveç - Faroe Adaları

Malta - Norveç

Liechtenstein - Bosna Hersek

İtalya - Ermenistan

Yunanistan - Finlandiya

Galer - Macaristan

Slovakya - Azerbaycan

Polonya - Slovenya

Letonya - Avusturya

Kuzey Makedonya - İsrail

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Belçika - Güney Kıbrıs

San Marino - Rusya

İskoçya - Kazakistan

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