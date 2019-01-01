UEFA Tv, Euro 2020 Elemelerini şifresiz canlı olarak yayınlayacak

Euro 2020 Elemelerinde son viraja girilirken UEFA, maçları şifresiz ve canlı yayınlayacağını açıkladı.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde son viraja girildi. Finallere katılmayı başaran 10 takımının yanı sıra 14 takım daha için mücadele edecek.

UEFA yaptığı açıklamada resmi internet sitesinden kritik maçlarının canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Futbolseverler şu maçları izleyebilecek;

Norveç - Faroe Adaları

Finlandiya - Liechtenstein

Ermenistan - Yunanistan

İsviçre - Gürcistan

- Cebelitarık

İspanya - Malta

Slovenya - Letonya

San Marino - Kazakistan

- Slovakya

İsrail -

- Kuzey Makedonya

Cebelitarık - İsviçre

İsveç - Faroe Adaları

Malta - Norveç

Liechtenstein - Bosna Hersek

İtalya - Ermenistan

Yunanistan - Finlandiya

Galer - Macaristan

Slovakya - Azerbaycan

Polonya - Slovenya

Letonya - Avusturya

Kuzey Makedonya - İsrail

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- Güney Kıbrıs

San Marino -

İskoçya - Kazakistan