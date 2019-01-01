UEFA Tv, Euro 2020 Elemelerini şifresiz canlı olarak yayınlayacak
2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde son viraja girildi. Finallere katılmayı başaran 10 takımının yanı sıra 14 takım daha Euro 2020 için mücadele edecek.
UEFA yaptığı açıklamada resmi internet sitesinden kritik maçlarının canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Futbolseverler şu maçları izleyebilecek;
Norveç - Faroe Adaları
Finlandiya - Liechtenstein
Ermenistan - Yunanistan
İsviçre - Gürcistan
Danimarka - Cebelitarık
İspanya - Malta
Slovenya - Letonya
San Marino - Kazakistan
Hırvatistan - Slovakya
İsrail - Polonya
Avusturya - Kuzey Makedonya
Cebelitarık - İsviçre
İsveç - Faroe Adaları
Malta - Norveç
Liechtenstein - Bosna Hersek
İtalya - Ermenistan
Yunanistan - Finlandiya
Galer - Macaristan
Slovakya - Azerbaycan
Polonya - Slovenya
Letonya - Avusturya
Kuzey Makedonya - İsrail
Belçika - Güney Kıbrıs
San Marino - Rusya
İskoçya - Kazakistan