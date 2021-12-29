UEFA, Tottenham’ı Rennes karşısında hükmen mağlup saydı: İngiliz ekibi temyize gidiyor!

BBC'de yer alan habere göre; Tottenham, UEFA'nın Avrupa Konferans Ligi'ndeki hükmen 3-0 Rennes lehine verdiği karara karşı temyiz başvurusunda bulunmayı düşünüyor. Bu kararla birlikte Tottenham turnuvadan elenmiş ve gruptaki diğer rakibi Vitesse bir üst tura adını yazdırmıştı.

Tottenham'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle maçın iptal edilmesiyle bu karar verildi.

Ne dedi?

Teknik direktör Antonio Conte, kulübün avukatlarıyla karar hakkında görüştüğünü söyledi.

Kesin değil, ancak bu inanılmaz kararı doğrulamak veya onaylamamak için başka bir adım daha var” dedi.

"Bir sonraki adım için çok ama çok eminiz. Eleme için karar ile değil sahada oynamayı hak ettiğimizi tekrar ediyorum. Bunu kabul edemem. UEFA'nın bu kararından dolayı çok ama çok hayal kırıklığına uğradık.

"Bu kesinlikle haksızlık. Sahada eleme için oynamayı hak ediyoruz, bu şekilde değil. Bu bizim suçumuz değil."

Tottenham'ın, Leicester ile olan Premier Lig maçı da artan COVID-19 vakaları edeniyle ertelenmişti.

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