Avrupa Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nin geçen sezonundaki en dikkat çekici ve tartışmalı hakem kararlarından birine ilişkin süregelen tartışmayı sona erdirdi. Federasyon, oyunun akışı sırasında herhangi bir oyuncunun kendi ceza sahası içinde topa eliyle dokunması durumunda penaltı verilmesi gerektiği yönünde hakemlere kesin talimat verdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, bu talimatın, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid arasında yaşanan geniş çaplı tartışmayı hatırlatmak amacıyla geldiğini belirtti. Söz konusu olay, defans oyuncusu Marc Pubill'in, kalecisi Juan Musso'nun bir serbest vuruş kullanımında kendisine yaptığı pas sonrası topu ceza sahası içinde sağ eliyle durdurmasıyla yaşanmıştı.

Gazete, talimatın, 8 Nisan'da Camp Nou'da oynanan ve Macar orta hakem Istvan Kovacs yönetiminde gerçekleşen o maçta yaşanan kapsamlı hakem hatasına doğrudan değinmediğini açıkladı; Alman Christian Dingert liderliğindeki video yardımcı hakem teknolojisinin de göz ardı edildiği belirtildi. Ancak talimat, kuraldaki bu maddenin yorum ya da içtihada açık olmadığı ve penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Barcelona'nın karşılıksız iki golle mağlup olduğu ve olay anında tek golle geride bulunduğu o gecede, takımın teknik direktörü Hansi Flick büyük bir memnuniyetsizlik ifade ederek şunları söyledi: "İşte tam da bu tür durumlar için video teknolojisine sahibiz, ikinci sarı kart ve penaltı olmalıydı." Öte yandan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone kararı savunarak, "Sağduyu gereği penaltı verilmedi" dedi.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamalar, gelecekte benzer bir pozisyon yaşanması durumunda hakem ekibinin penaltı vermesini garanti altına almayı amaçlıyor.

Sorun, benzer pozisyonlarda kuralın uygulanmasında farklılıklar bulunmasından kaynaklanıyor. 2024-2025 sezonundaki Club Brugge ve Aston Villa maçında penaltı verilirken, 2024 baharındaki Arsenal ve Bayern Münih maçında konu göz ardı edildi ve aynı durum Camp Nou'daki Barcelona-Atletico Madrid maçında da tam olarak tekrarlandı.

Bu yaz, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en tartışmalı hakem kararlarından birine taraf olduğu üst üste ikinci yaz olma özelliği taşıyor.

2024-2025 sezonu son 16 turu karşılaşmasında, Real Madrid lehine sonuçlanan penaltı atışlarında Julian Alvarez'in attığı gol, oyuncunun topa arka arkaya iki kez dokunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti.

Avrupa Futbol Federasyonu, aradan birkaç ay geçtikten sonra, gelecekteki penaltılarda benzer bir olay yaşanması ve kasıtsız çift temas sonrası gol atılması durumunda hakem ekibinin penaltı noktasından atışın yeniden kullanılmasını isteyeceğine karar verdi.