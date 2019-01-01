UEFA Süper Kupa: Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, biletleri ne kadar?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarını karşılaştıran ve Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hakkında bilmeniz gerekenler...

UEFA Süper Kupa karşılaşması, her sezon başında bir önceki Şampiyonlar Ligi ve galiplerini karşı karşıya getiriyor.

2019 ayağı Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacak olan Süper Kupa'da iki İngiliz ekibi mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi galibi ve UEFA Avrupa Ligi kazananı , bu prestijli kupayı müzelerine götürebilmek için kozlarını paylaşacaklar.

İstanbul'da oynanacak büyük finale dair bilmeniz gerekenler burada...

2019 UEFA Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Süper Kupa'nın 2019 ayağı 14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma, TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde finali cumartesi günleri oynatıyor olsa da, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da maçlar çarşamba günü oynanmaya devam ediyor.

İstanbul'daki Süper Kupa müsabakası, aynı zamanda, Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son günü gerçekleştirilmiş olacak.

2019 UEFA Süper Kupa maçı hangi statta?

Liverpool ve Chelsea'yi karşılaştıracak UEFA Süper Kupa mücadelesi Beşiktaş'ın evi Vodafone Park'ta oynanacak.

2016'da hizmete açılan ve büyük beğeni toplayan stadyumla birlikte, İstanbul şehri tarihinde üçüncü defa bir UEFA finaline ev sahipliği yapmış olacak.

2005 yılında Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenleyen İstanbul, 2009'da 'nin evi Ülker Stadı'nda UEFA Kupası organizasyonuna da ev sahipliği yapmıştı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

UEFA Süper Kupa maçının bilet fiyatı ne? Biletler satışa çıktı mı?

Karşılaşmayı İstanbul'daki Vodafone Park'ta izlemek isteyen futbolseverler, UEFA'nın resmi sitesinden bilet alımı gerçekleştirebiliyor.

Biletler 18 Haziran Salı günü yerel saatle 15:00'te satışa çıktı. Bilet satışı 2 Temmuz'a kadar sürecek.

UEFA'nın açıkladığı fiyatlara göre, Vodafone Park'ta müsabakayı seyretmek isteyen taraftarların 50 ila 130 euro arası bir ücreti gözden çıkarması gerekiyor.