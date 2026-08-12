Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren yıllık mücadele UEFA Süper Kupa, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

On iki ay önce PSG, Süper Kupa'da Tottenham karşısında sonuna kadar zorlandı. Nuno Mendes, Fransız taraftarları çılgına çeviren penaltıyı gole çevirdi. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi bir İngiliz ekibi olacak. Aston Villa, Freiburg'u Avrupa Ligi finalinde 3-0 yenerek elde ettiği çarpıcı galibiyetin üzerine koymak amacıyla Salzburg'a geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupa biletleriyle ilgili bilmeniz gerekenleri, nereden satın alınabileceklerini, fiyatlarını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?

UEFA Süper Kupa - Final 12 Ağu 2026 - 15:00 Red Bull Arena

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa için genel satış bilet başvuru dönemi, 16 Haziran'da UEFA'nın sitesi üzerinden resmen başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.

Kulüplere ayrılan kontenjana gelince, her iki kulübe de 7.000'er bilet verildi. Aston Villa'nın özel bilet satış dönemi 25 Haziran'da başladı, PSG ise kendi biletlerinin dağıtım ve satış koordinasyonunu yine haziran ayının orta ila son bölümünde kulüp içinde yürüttü.

Genel satış için resmi bilet başvuruları ve kulüplerin koordine ettiği satış dönemleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabilir.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?

UEFA Süper Kupa için resmi gişe fiyatları €30 ile €150 arasında değişiyordu. Dağılım ise şu şekildeydi:

Fans First (Kulüp Kontenjanları): €30

Kategori 3: €50

Kategori 2: €90

Kategori 1: €150

Erişilebilirlik Biletleri: €30 (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp organizasyonlarındaki maçlarda Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmî olarak 2003'te açılan stat, Avusturya Bundesliga ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Red Bull Arena'nın resmî kapasitesi 30.188 olsa da stat düzeni oynanan turnuvanın türüne göre değişiklik gösterir. 2026 UEFA Süper Kupa için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.

Bu, tesisin büyük bir UEFA kulüp finaline ilk kez ev sahipliği yapması olabilir, ancak stat Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yaptı. Yunanistan o dönemde Avrupa şampiyonluğunu elinde bulunduruyordu.

Son UEFA Süper Kupa şampiyonları kimler?

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (pen.) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (pen.) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (pen.) 2020 Bayern Münih Sevilla 2-1 (uz.) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (pen.) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (uz.) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (uz.)

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