Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren yıllık mücadele UEFA Süper Kupa, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
On iki ay önce PSG, Süper Kupa'da Tottenham karşısında sonuna kadar zorlandı. Nuno Mendes, Fransız taraftarları çılgına çeviren penaltıyı gole çevirdi. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi bir İngiliz ekibi olacak. Aston Villa, Freiburg'u Avrupa Ligi finalinde 3-0 yenerek elde ettiği çarpıcı galibiyetin üzerine koymak amacıyla Salzburg'a geliyor.
GOAL, UEFA Süper Kupa biletleriyle ilgili bilmeniz gerekenleri, nereden satın alınabileceklerini, fiyatlarını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?
UEFA Süper Kupa için genel satış bilet başvuru dönemi, 16 Haziran'da UEFA'nın sitesi üzerinden resmen başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.
Kulüplere ayrılan kontenjana gelince, her iki kulübe de 7.000'er bilet verildi. Aston Villa'nın özel bilet satış dönemi 25 Haziran'da başladı, PSG ise kendi biletlerinin dağıtım ve satış koordinasyonunu yine haziran ayının orta ila son bölümünde kulüp içinde yürüttü.
Genel satış için resmi bilet başvuruları ve kulüplerin koordine ettiği satış dönemleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabilir.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?
UEFA Süper Kupa için resmi gişe fiyatları €30 ile €150 arasında değişiyordu. Dağılım ise şu şekildeydi:
- Fans First (Kulüp Kontenjanları): €30
- Kategori 3: €50
- Kategori 2: €90
- Kategori 1: €150
- Erişilebilirlik Biletleri: €30 (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)
Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?
Red Bull Arena (Salzburg)
Red Bull Arena (UEFA kulüp organizasyonlarındaki maçlarda Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmî olarak 2003'te açılan stat, Avusturya Bundesliga ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Red Bull Arena'nın resmî kapasitesi 30.188 olsa da stat düzeni oynanan turnuvanın türüne göre değişiklik gösterir. 2026 UEFA Süper Kupa için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.
Bu, tesisin büyük bir UEFA kulüp finaline ilk kez ev sahipliği yapması olabilir, ancak stat Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yaptı. Yunanistan o dönemde Avrupa şampiyonluğunu elinde bulunduruyordu.
Son UEFA Süper Kupa şampiyonları kimler?
Yıl
Kazanan
Finalist
Skor
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (pen.)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Sevilla
5-4 (pen.)
2022
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (pen.)
2020
Bayern Münih
Sevilla
2-1 (uz.)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (pen.)
2018
Atletico Madrid
Real Madrid
4-2 (uz.)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Sevilla
3-2 (uz.)
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