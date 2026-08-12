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UEFA Süper Kupa
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

Çeviri:

UEFA Süper Kupa 2026 için son dakika biletleri nasıl alınır: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg fiyatları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Süper Kupa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Avrupa futbol takviminin en önemli etkinliklerinden biri için Avusturya'ya gidiyor olabilirsiniz

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren yıllık mücadele UEFA Süper Kupa, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

On iki ay önce PSG, Süper Kupa'da Tottenham karşısında sonuna kadar zorlandı. Nuno Mendes, Fransız taraftarları çılgına çeviren penaltıyı gole çevirdi. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi bir İngiliz ekibi olacak. Aston Villa, Freiburg'u Avrupa Ligi finalinde 3-0 yenerek elde ettiği çarpıcı galibiyetin üzerine koymak amacıyla Salzburg'a geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupa biletleriyle ilgili bilmeniz gerekenleri, nereden satın alınabileceklerini, fiyatlarını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?

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UEFA Süper Kupa - Final
Red Bull Arena

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa için genel satış bilet başvuru dönemi, 16 Haziran'da UEFA'nın sitesi üzerinden resmen başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.

Kulüplere ayrılan kontenjana gelince, her iki kulübe de 7.000'er bilet verildi. Aston Villa'nın özel bilet satış dönemi 25 Haziran'da başladı, PSG ise kendi biletlerinin dağıtım ve satış koordinasyonunu yine haziran ayının orta ila son bölümünde kulüp içinde yürüttü.

Genel satış için resmi bilet başvuruları ve kulüplerin koordine ettiği satış dönemleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabilir.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?

UEFA Süper Kupa için resmi gişe fiyatları €30 ile €150 arasında değişiyordu. Dağılım ise şu şekildeydi:

  • Fans First (Kulüp Kontenjanları): €30
  • Kategori 3: €50
  • Kategori 2: €90
  • Kategori 1: €150
  • Erişilebilirlik Biletleri: €30 (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp organizasyonlarındaki maçlarda Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmî olarak 2003'te açılan stat, Avusturya Bundesliga ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Red Bull Arena'nın resmî kapasitesi 30.188 olsa da stat düzeni oynanan turnuvanın türüne göre değişiklik gösterir. 2026 UEFA Süper Kupa için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.

Bu, tesisin büyük bir UEFA kulüp finaline ilk kez ev sahipliği yapması olabilir, ancak stat Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yaptı. Yunanistan o dönemde Avrupa şampiyonluğunu elinde bulunduruyordu.

Son UEFA Süper Kupa şampiyonları kimler?

Yıl

Kazanan

Finalist

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen.)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen.)

2020

Bayern Münih

Sevilla

2-1 (uz.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (uz.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (uz.)

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Aston Villa form durumu

PSG

PSG - Form

RCL
K0-2
PAR
K2-1
ARS
K1-1
MLL
K3-0
MUN
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
K0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
BGP
K1-3
FCB
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Paris Saint-Germain - Aston Villa: İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAston Villa
1
0
1
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
5Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Paris Saint-Germain - Aston Villa: Takım haberleri

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10O. Dembele40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3V. Nilsson Lindeloef17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Aston Villa

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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