UEFA Süper Kupa 2026 biletleri nasıl alınır: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg’da son dakika fiyatları ve daha fazlası

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren yıllık organizasyon UEFA Süper Kupası, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
12 ay önce Ligue 1 devi, Süper Kupa'da Tottenham karşısında sonuna kadar zorlandı. Nuno Mendes, kazandıran penaltıyı gole çevirerek PSG taraftarlarını çılgına çevirdi. Luis Enrique'nin ekibinin rakibi bu kez de bir İngiliz takımı olacak; Aston Villa, Freiburg karşısında Avrupa Ligi finalinde aldığı 3-0'lık etkileyici galibiyetin üzerine koymak için Avusturya'ya geliyor.
GOAL, UEFA Süper Kupası biletleriyle ilgili tüm ayrıntıları, nereden satın alabileceğinizi, ne kadar olduklarını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.
UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?
UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?
UEFA Süper Kupası için genel satış bilet başvuru dönemi, 16 Haziran'da resmi olarak UEFA'nın internet sitesi üzerinden başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.
Kulüpler tarafında ise her iki kulübe de 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın kulübe özel bilet dönemi 25 Haziran'da başladı, PSG de kendi biletlerinin dağıtım ve satış koordinasyonunu haziran ortasından sonuna kadar şirket içinde yürüttü.
Genel satış için resmi bilet başvuruları ve kulüpler tarafından koordine edilen satış dönemleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya Ticombo gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabiliyor.
UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?
UEFA Süper Kupası için resmi satış bilet fiyatları 30 € ile 150 € arasında değişiyordu. Dağılım ise şöyle:
- Fans First (Kulüp kontenjanları): 30 €
- Kategori 3: 50 €
- Kategori 2: 90 €
- Kategori 1: 150 €
- Erişilebilirlik biletleri: 30 € (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)
Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, ayrıca güncel müsaitlik için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.
UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?
Red Bull Arena (Salzburg)
Red Bull Arena (UEFA kulüp futbolu etkinliklerinde Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmi açılışı 2003'te yapılan stat, Avusturya Bundesliga ekibi FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.
Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da stadyumun düzeni, oynanan organizasyonun türüne göre değişiklik gösteriyor. UEFA Süper Kupası 2026 için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.
Bu stat büyük bir UEFA kulüp finaline ilk kez ev sahipliği yapacak olabilir, ancak Euro 2008'de Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan o dönemde turnuvanın son Avrupa şampiyonuydu.
Son UEFA Süper Kupası kazananları kimler?
Yıl
Kazananlar
İkinciler
Skor
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (pen.)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Sevilla
5-4 (pen.)
2022
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (pen.)
2020
Bayern Münih
Sevilla
2-1 (uz.)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (pen.)
2018
Atletico Madrid
Real Madrid
4-2 (uz.)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Sevilla
3-2 (uz.)
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