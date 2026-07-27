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UEFA Süper Kupa
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Red Bull Arena
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Book PSG vs Aston Villa Tickets

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UEFA Süper Kupa 2026 biletleri nasıl alınır: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg’da son dakika fiyatları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Süper Kupa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Avrupa futbol takviminin öne çıkan organizasyonlarından biri için Avusturya'ya gidiyor olabilirsiniz

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren yıllık organizasyon UEFA Süper Kupası, 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

12 ay önce Ligue 1 devi, Süper Kupa'da Tottenham karşısında sonuna kadar zorlandı. Nuno Mendes, kazandıran penaltıyı gole çevirerek PSG taraftarlarını çılgına çevirdi. Luis Enrique'nin ekibinin rakibi bu kez de bir İngiliz takımı olacak; Aston Villa, Freiburg karşısında Avrupa Ligi finalinde aldığı 3-0'lık etkileyici galibiyetin üzerine koymak için Avusturya'ya geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupası biletleriyle ilgili tüm ayrıntıları, nereden satın alabileceğinizi, ne kadar olduklarını ve çok daha fazlasını sizin için derledi.

UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman?

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UEFA Süper Kupa - Final
Red Bull Arena

UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupası için genel satış bilet başvuru dönemi, 16 Haziran'da resmi olarak UEFA'nın internet sitesi üzerinden başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve kura sistemiyle tarafsız taraftarlara 9.000 bilet ayrıldı.

Kulüpler tarafında ise her iki kulübe de 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın kulübe özel bilet dönemi 25 Haziran'da başladı, PSG de kendi biletlerinin dağıtım ve satış koordinasyonunu haziran ortasından sonuna kadar şirket içinde yürüttü.

Genel satış için resmi bilet başvuruları ve kulüpler tarafından koordine edilen satış dönemleri şimdi kapanmış olabilir, ancak koltuklar hâlâ UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya Ticombo gibi doğrulanmış ikincil pazar yerleri üzerinden alınabiliyor.

UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri ne kadar?

UEFA Süper Kupası için resmi satış bilet fiyatları 30 € ile 150 € arasında değişiyordu. Dağılım ise şöyle:

  • Fans First (Kulüp kontenjanları): 30 €
  • Kategori 3: 50 €
  • Kategori 2: 90 €
  • Kategori 1: 150 €
  • Erişilebilirlik biletleri: 30 € (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Ek bilgi için tarih yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, ayrıca güncel müsaitlik için Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp futbolu etkinliklerinde Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. Resmi açılışı 2003'te yapılan stat, Avusturya Bundesliga ekibi FC Red Bull Salzburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da stadyumun düzeni, oynanan organizasyonun türüne göre değişiklik gösteriyor. UEFA Süper Kupası 2026 için kapasitenin 28.500 olması bekleniyor.

Bu stat büyük bir UEFA kulüp finaline ilk kez ev sahipliği yapacak olabilir, ancak Euro 2008'de Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan o dönemde turnuvanın son Avrupa şampiyonuydu.

Son UEFA Süper Kupası kazananları kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinciler

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen.)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen.)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen.)

2020

Bayern Münih

Sevilla

2-1 (uz.)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen.)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (uz.)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (uz.)

UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Aston Villa form durumu

PSG

PSG - Form

FCB
B1-1
B29
K1-0
RCL
K0-2
PAR
K2-1
ARS
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AVL

AVL - Form

LIV
K4-2
SCF
K0-3
MCI
K1-2
WAL
K0-5
POR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Paris Saint-Germain - Aston Villa: İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimAston Villa
1
0
1
Şampiyonlar Ligi
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
MS
5Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Paris Saint-Germain - Aston Villa: Takım haberleri

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Teknik direktör

  • Luis Enrique


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