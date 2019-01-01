UEFA Süper Kupa: Liverpool - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Süper Kupası, İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak dev maçla sahibini buluyor...

2019 UEFA Süper Kupa maçında ile karşı karşıya geliyor.

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un UEFA Süper Kupası'ndaki rakibi, UEFA kupasını müzesine götüren Chelsea olmuştu.

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?

2019 UEFA Süper Kupa maçı, 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadele, beIN Sports Haber kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Süper Kupa maçı nerede?

Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park'ta oynanacak.

UEFA Süper Kupa maçı biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa maçında prosedürler gereği tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrılmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Bilet satışları, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştiriliyor. Bilet için online olarak yapılan başvurular 18 Haziran 2019 tarihinde başlamış ve bu süreç 9 Temmuz 2019 tarihinde sona ermişti.

Liverpool ile Chelsea arasındaki maçın bilet fiyatları, 1. Kategori için 130 euro, 2. Kategori için 90 euro, 3. Kategori için 50 euro ve Engelli Biletleri ise 50 euro olarak belirlenmişti.