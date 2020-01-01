UEFA, sezonun en iyi oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı
UEFA, erkeklerde ve kadınlarda 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını duyurdu.
Daha önce sadece futbolculara verilen ödül bu defa teknik direktörlere de verilecek.
Kazananlar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurasının da çekileceği 1 Ekim Perşembe günü belli olacak.
Adaylar şu şekilde...
Erkekler futbolunda sezonun en iyi oyuncusu:
Kevin De Bruyne (Manchester City - Belçika)
Robert Lewandowski (Bayern Münih - Polonya)
Manuel Neuer (Bayern Münih - Almanya)
Kadınlar futbolunda sezonun en iyi oyuncusu:
Lucy Bronze (Lyon - İngiltere)
Pernille Harder (Wolfsburg (artık Chelsea) - Danimarka)
Wendie Renard (Lyon - Fransa)
Erkekler futbolunda en iyi teknik direktörü:
Hans-Dieter Flick (Bayern Münih - Almanya)
Jürgen Klopp (Liverpool - Almanya)
Julian Nagelsmann (Leipzig - Almanya)
Kadınlar futbolunda sezonun en iyi teknik direktörü:
Lluis Cortes (Barcelona - İspanya)
Stephan Lerch (Wolfsburg - Almanya)
Jean-Luc Vasseur (Lyon - Fransa)