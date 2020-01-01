Man City

UEFA, sezonun en iyi oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

Goal Türkiye
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UEFA Awards De Bryune Neuer Lewandowski
Erkeklerde 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ya da Manuel Neuer olacak.

UEFA, erkeklerde ve kadınlarda 2019-20 sezonunun en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını duyurdu.

Daha önce sadece futbolculara verilen ödül bu defa teknik direktörlere de verilecek.

Kazananlar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurasının da çekileceği 1 Ekim Perşembe günü belli olacak.

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    Adaylar şu şekilde...

    Erkekler futbolunda sezonun en iyi oyuncusu:

    Kevin De Bruyne (Manchester City - Belçika)
    Robert Lewandowski (Bayern Münih - Polonya)
    Manuel Neuer (Bayern Münih - Almanya)

    Kadınlar futbolunda sezonun en iyi oyuncusu:

    Lucy Bronze (Lyon - İngiltere)
    Pernille Harder (Wolfsburg (artık Chelsea) - Danimarka)
    Wendie Renard (Lyon - Fransa)

    Erkekler futbolunda en iyi teknik direktörü:

    Haberin devamı aşağıda

    Hans-Dieter Flick (Bayern Münih - Almanya)
    Jürgen Klopp (Liverpool - Almanya)
    Julian Nagelsmann (Leipzig - Almanya)

    Kadınlar futbolunda sezonun en iyi teknik direktörü:

    Lluis Cortes (Barcelona - İspanya)
    Stephan Lerch (Wolfsburg - Almanya)
    Jean-Luc Vasseur (Lyon - Fransa)

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