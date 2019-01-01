UEFA, Sergio Ramos için kararını verdi! Sarı kart cezası uzatıldı...

UEFA, hakkında bilinçli olarak sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü gerekçesiyle soruşturma başlattığı Sergio Ramos'un cezasını belirledi...

UEFA, Sergio Ramos hakkında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'in Ajax ile oynadığı maçta bilinçli olarak sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü idiasıyla soruşturma başlatmıştı.

UEFA Disiplin Komitesi, Sergio Ramos'un sarı kart cezasının bir maç uzatılmasına karar verildiğini resmen duyurdu.

Rövanş maçında oynayamayacak olan deneyimli savunma oyuncusu, takımının çeyrek finale yükselmesi halinde ilk maçta da görev alamayacak.

Ramos, UEFA'nın başlattığı soruşturma sonrasında bir açıklama yaparak, "Bütün bunlara çok şaşırdım. Faulü yapmak istemiştim çünkü başka çarem yoktu. Rakip tehlikeli şekilde kontratak yapıyordu. Cezalı olacağımı bilmediğimi söylersem yalan olur ama o faulü yapmaktan başka çarem yoktu." demişti.

Real Marid, Ajax ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı.