UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dönüşünü dünyanın en büyük sosyal medya akımı ile kutlayın!

Mastercard, sosyal medyada şimdiye kadar yaratılan en büyük akım ile bir dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final aşamaları ilk defa iki haftayı kapsayan tek maçlı heyecana sahne olacak maçlarla oynanıyor.

Mastercard, #PricelessWave etiketi altında dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun geri dönüşüne futbolseverlerin sevincini yakalamak için yola çıkıyor, maçları evlerinden izleyecek olan taraftarlarla futbolcuları birbirine bağlayan unutulmaz bir deneyim yaratıyor.

Hedef, dünyanın en büyük sosyal medya akımını yaratarak futbolseverlerin turnuvaya dair coşkusunu yaşaması.

Daha fazla takım

Join #Mastercard and fans around the world as we celebrate the return of @ChampionsLeague by performing the world’s BIGGEST digital #PricelessWave… ever. Raise your arms, show your passion and challenge your friends to do the same. Check it out here: 👉https://t.co/13G6q5SEeU pic.twitter.com/Eg5uHW2oEE — Mastercard Europe (@MastercardEU) August 10, 2020

Dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu TikTok ortaklığıyla güçlenen akım, Instagram ve Facebook'u da kapsıyor.

Futbol efsanelerinden Fernando Torres ve Marcel Dessailly, #PricelessWave etiketi altında ilk adımı atarak akımı başlattı.

Sizler de TikTok üzerinden #PricelessWave etiketi altında kollarınızı aşağıdan yukarı doğru kaldırarak yapacağınız paylaşımla akıma katılabilirsiniz.

Takımınıza olan desteğinizi göstermek için #PricelessWave etiketi altındaki TikTok akımına dahil olun... https://www.tiktok.com/tag/pricelesswave.