Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda salı gecesi sekiz maç oynanacak.

Millî aranın ardından kulüp futbolunun geri dönmesinin ardından hafta içi Şampiyonlar Ligi de geri geldi.

Avrupa'nın en önemli organizasyonunda 3. hafta karşıaşmaları sahne alacak.

Beşiktaş, saat 19.45'te Sporting CP'yi konuk ederken aynı saatte Manchester City de Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Diğer altı karşlaşma ise Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İşte tüm karşılaşmalar:

A Grubu

Maç Saat Yayın Club Brugge - Manchester City 19.45 EXXEN Paris Saint-Germain - Leipzig 22.00 EXXEN

B Grubu

Maç Saat Yayın Atletico Madrid - Liverpool 22.00 EXXEN Porto - AC Milan 22.00 EXXEN

C Grubu

Maç Saat Yayın Beşiktaş - Sporting CP 19.45 EXXEN Ajax - Borussia Dortmund 22.00 EXXEN

D Grubu