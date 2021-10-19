UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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AA/Getty
Millî aranın ardından kulüp futbolunun geri dönmesinin ardından hafta içi Şampiyonlar Ligi de geri geldi.
Avrupa'nın en önemli organizasyonunda 3. hafta karşıaşmaları sahne alacak.
Beşiktaş, saat 19.45'te Sporting CP'yi konuk ederken aynı saatte Manchester City de Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.
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Diğer altı karşlaşma ise Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.
İşte tüm karşılaşmalar:
A Grubu
|Maç
|Saat
|Yayın
|Club Brugge - Manchester City
|19.45
|EXXEN
|Paris Saint-Germain - Leipzig
|22.00
|EXXEN
B Grubu
|Maç
|Saat
|Yayın
|Atletico Madrid - Liverpool
|22.00
|EXXEN
|Porto - AC Milan
|22.00
|EXXEN
C Grubu
|Maç
|Saat
|Yayın
|Beşiktaş - Sporting CP
|19.45
|EXXEN
|Ajax - Borussia Dortmund
|22.00
|EXXEN
D Grubu
|Maç
|Saat
|Yayın
|Shakhtar Donetsk - Real Madrid
|22.00
|EXXEN
|Inter - FC Sheriff
|22.00
|EXXEN