UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (27 Kasım 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 5. haftası, bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında beşinci maçlar tamamlandı.

Genk - Salzburg

E Grubu'nda Genk, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Salzburg, 43. dakikada Patson Daka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra Takumi Minamino ile farkı ikiye çıkaran Salzburg devreyi 2-0 önde kapattı.

temsilcisi, 69'da Hee-Chan Hwang ile durumu 3-0'a getirdi. Ev sahibi 85. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle farkı yeniden ikiye indirse de Salzburg 87'de Erling Haaland ile dördüncü golü buldu ve karşılamanın sonucunu belirledi. Salzburg, Genk deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Salzburg bu sonuçla gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Genk ise 1 puanla son sırada kaldı. Bir üst tura çıkma ihtimali bulunmayan Genk, gruptaki son maçında deplasmanına konuk olacak. Salzburg ise lider 'u ağırlayacak.

Liverpool - Napoli

E Grubu'nun bir diğer mücadelesinde lider Liverpool ve Napoli, Anfield Road'da kozlarını paylaştı.

Carlo Ancelotti'nin ekibi, 21. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi 65'te Dejan Lovren ile durumu 1-1'e getirdi. Kırmızılar, mücadelenin geri kalanında öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Liverpool puanını 10'a yükseltti ve liderliğini korudu. Napoli ise puanını 9'a çıkararak zirve takibini sürdürdü ve liderlik umutlarını son haftaya taşıdı. Liverpool gruptaki son maçında Salzburg deplasmanına konuk olurken Napoli ise sahasında Genk'i ağırlayacak.

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F Grubu'nda Barcelona, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Ev sahibi, 29. dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Barcelona kariyerindeki 700. maçına çıkan , 33'te kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sonuçlandı.

26. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembele'nin yerine oyuna giren Antoine Griezmann, 67'de takımını 3-0 öne geçiren golü attı. Dortmund'un maçtaki tek golü 77'de Jadon Sancho'dan geldi ve karşılaşma 3-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten ve liderliğini sürdüren Barcelona son 16 turunu garantiledi; Dortmund ise 7 puanda kaldı. Katalan ekibi gruptaki son maçında deplasmanına gidecek. Dortmund da sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak.

Slavia Prag - Inter

F Grubu'nda son sırada yer alan Slavia Prag evinde Inter'i ağırladı. Antonio Conte'nin ekibi 19. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi, 37. dakikada Tomas Soucek'in penaltıdan kaydettiği golle durumu dengeledi ve ilk yarı 1-1 bitti.

Inter, 81'de Romelu Lukaku ile yeniden öne geçti. 88'de kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atan Martinez, maçın da skorunu belirledi. İtalyan devi, Prag deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 7'ye yükselten Inter averajla ikinci sıraya yerleşti. Slavia Prag ise 2 puanla son sırada kaldı ve tur umutlarını yitirdi. Inter son hafta sahasında lider Barcelona ile karşılaşacak; Prag ise Dortmund deplasmanına gidecek.

2-0

G Grubu'nda 'nın Zenit ekibi, sahasında 'nın Olympique Lyon takımını 42. dakikada Artem Dzyuba ve 84. dakikada Magomed Ozdoev'in golleriyle 2-0 yendi. Grupta puanını 7 yapan Zenit, son hafta öncesi Olympique Lyon ile puanını eşitledi. Zenit son hafta deplasmanına gidecek; Lyon ise sahasında lider Leipzig'i ağırlayacak.

Leipzig - Benfica

G Grubu'nda lider Leipzig, sahasında son sırada bulunan Benfica'yı konuk etti. Benfica, 20. dakikada Pizzi ile 1-0 öne geçti. ekibi, 59'da Carlos Vinicius ile farkı 2'ye çıkardı.

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90. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indiren ev sahibi, 90+6'da yine Forsberg ile eşitliği yakaladı. Karşılaşma 2-2 sona erdi ve Leipzig puanını 10'a yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Leipzig, tarihinde ilk kez son 16 turuna kaldı. Benfica ise 4 puanla son sırada kaldı.

2-2

H Grubu'nda İspanya temsilcisi Valencia ile İngiltere ekibi Chelsea karşılaştı. Yüksek tempolu mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi Valencia'nın gollerini 40. dakikada Carlos Soler, 82. dakikada Daniel Wass kaydetti. Chelsea'nin gollerini 41. dakikada Mateo Kovacic ve 50. dakikada Christian Pulisic attı. Bu sonucun ardından iki takım da 8'er puana yükseldi. Valencia son hafta lider deplasmanına gidecek; Chelsea ise sahasında bir üst tura çıkma ihtimali olmayan 'i konuk edecek.

Lille - Ajax

H Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Lille, sahasında temsilcisi Ajax'ı ağırladı. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ajax, henüz 2. dakikada Hakim Ziyech ile 1-0 öne geçmeyi başardı ve devreye bu skorla girdi. Erik ten Hag'ın ekibi 59'da Ziyech'in asistinde Quincy Promes'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maç bu skorla tamamlandı. Ajax gruptaki puanını 10'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lille ise 1 puanla son sırada kaldı.