Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları (23 Temmuz)

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(C) Getty Images
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı.

Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı.

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2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak. 

Sonuçlar şöyle: 

Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0

Editörün Seçtikleri

Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Basel (İsviçre): 3-2

Haberin devamı aşağıda

The New Saints (Galler) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

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