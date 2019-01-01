UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları (22 Ekim 2019)

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada 'yi temsil eden tek takım , A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi 'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi.

A Grubu'ndaki diğer maçta temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda 'nın takımını 5-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen yılın finalisti , sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı. İngiltere ekibi, B Grubu mücadelesinde temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda Harry Kane, 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Bir diğer İngiltere ekibi , C Grubu'nda İtalya temsilcisi 'yı 5-1'lik skorla geçti. Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge 0-5 PSG

Galatasaray 0-1 Real Madrid

B Grubu

Olympiakos 2-3

Tottenham 5-0 Kızılyıldız

C Grubu

Manchester City 5-1 Atalanta

2-2 Dinamo Zagreb

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D Grubu

2-1

1-0