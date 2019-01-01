Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları (22 Ekim 2019)

Son güncelleme
Yorum()
Getty
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım Galatasaray, A Grubu'nda konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golü 18. dakikada Toni Kroos'tan geldi.

A Grubu'ndaki diğer maçta Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-0 mağlup etti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 63. dakikalarda Mauro Icardi, 61, 79 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Editörün Seçtikleri

Geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında gecenin bir diğer farklı skoruna imza attı. İngiltere ekibi, B Grubu mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 5-0 ile geçti. Tottenham'ın gollerini 9 ve 72. dakikalarda Harry Kane, 16 ve 44. dakikalarda Son Heung-min, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.

Bir diğer İngiltere ekibi Manchester City, C Grubu'nda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti. Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge 0-5 PSG

Galatasaray 0-1 Real Madrid

B Grubu

Olympiakos 2-3 Bayern Münih

Tottenham 5-0 Kızılyıldız

C Grubu

Manchester City 5-1 Atalanta

Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb

Haberin devamı aşağıda

D Grubu

Juventus 2-1 Lokomotiv Moskova

Atletico Madrid 1-0 Bayer Leverkusen

Kapat