UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının tamamlanmaya başlamasıyla birlikte çeyrek finale yükselen takımlar da belli olmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
- Ajax
- Tottenham
- PSG (2) / (0) Manchester United
- Porto (1) / (2) Roma
- Juventus (0) / (2) Atletico Madrid
- Manchester City (3) / (2) Schalke
- Barcelona (0) / (0) Lyon
- Bayern Münih (0) / (0) Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş maçları ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14:00'te başlayacak olan kura çekimiyle belli olacak.