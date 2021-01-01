UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? Final İstanbul'da mı?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geride kalmasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak finalde yer alma hayalini sürdüren takım sayısı sekize düştü.

Devler Ligi'nde daha önce Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Porto, mutlu sona artık emeklilik günlerinin tadını çıkartan Ottmar Hitzfeld ile ulaşan Dortmund, harcadığı astronomik bedellere rağmen finalden ötemeye gidemeyen PSG, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle özellikle Premier Lig'de tepetaklak giden Liverpool, kupayı Zinedine Zidane yönetiminde üç kez kazanan Real Madrid, Premier Lig'de yolu yarılayan ve gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Manchester City, son şampiyon Bayern Münih ve son finalist Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea şampiyonluk için iddiasını koruyan son sekiz takım oldu.

Dev takımlar elendi

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan sekiz takımdan Atalanta, Leipzig, Atletico Maadrid, Barcelona ve Lyon bu sezon organizasyona erken bir şekilde veda ederken, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus da yola devam edemedi.

Alman teknik direktörler damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen sekiz takımının dördünün Alman olması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

Dortmund'un bir dönem Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını da yapan genç teknik direktörü Edin Terzic, Bayern Münih'in hocası Slaven Bilic, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Jürgen Klopp ve Chelsea'yi ayağa kaldıran Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan dört Alman hoca oldu.

Kuralar ne zaman çekilecek?

Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart Perşembe günü saat 14.00'te çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi beIN Sports'tan da yayınlanacak. Çeyrek final kuralarının ardından yarı final eşleşmelerinin belli olacağı ikinci bir kura çekimi yapılacak.

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde final maçıysa İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.

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