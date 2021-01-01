Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? Final İstanbul'da mı?

Goal Türkiye
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The UEFA Champions League trophy and draw balls are displayed prior to the UEFA Champions League 2013/14 Season Play-Off
Getty
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalle sona erecek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun geride kalmasıyla birlikte İstanbul'da oynanacak finalde yer alma hayalini sürdüren takım sayısı sekize düştü. 

Devler Ligi'nde daha önce Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Porto, mutlu sona artık emeklilik günlerinin tadını çıkartan Ottmar Hitzfeld ile ulaşan Dortmund, harcadığı astronomik bedellere rağmen finalden ötemeye gidemeyen PSG, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle özellikle Premier Lig'de tepetaklak giden Liverpool, kupayı Zinedine Zidane yönetiminde üç kez kazanan Real Madrid, Premier Lig'de yolu yarılayan ve gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çeviren Manchester City, son şampiyon Bayern Münih ve son finalist Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea şampiyonluk için iddiasını koruyan son sekiz takım oldu. 

Dev takımlar elendi

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon çeyrek final oynayan sekiz takımdan Atalanta, Leipzig, Atletico Maadrid, Barcelona ve Lyon bu sezon organizasyona erken bir şekilde veda ederken, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus da yola devam edemedi.

Alman teknik direktörler damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen sekiz takımının dördünün Alman olması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.

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Dortmund'un bir dönem Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını da yapan genç teknik direktörü Edin Terzic, Bayern Münih'in hocası Slaven Bilic, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Jürgen Klopp ve Chelsea'yi ayağa kaldıran Thomas Tuchel Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan dört Alman hoca oldu. 

Kuralar ne zaman çekilecek?

Devler Ligi'nde çeyrek final kuraları 18 Mart Perşembe günü saat 14.00'te çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi beIN Sports'tan da yayınlanacak. Çeyrek final kuralarının ardından yarı final eşleşmelerinin belli olacağı ikinci bir kura çekimi yapılacak. 

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde final maçıysa İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. 

Şampiyonlar Ligi şampiyonları

Sezon Şehir Şampiyon Skor Finalist
1992-1993 Münih Marsilya 1-0 Milan
1993-1994 Atina Milan 4-0 Barcelona
1994-1995 Viyana Ajax 1-0 Milan
1995-1996 Roma Juventus 1-1 Ajax
1996-1997 Münih Dortmund 3-1 Juventus
1997-1998 Amsterdam Real Madrid 1-0 Juventus
1998-1999 Barselona Manchester United 2-1 Bayern Münih
1999-2000 Saint-Denis Real Madrid 3-0 Valencia
2000-2001 Milano Bayern Münih 1-1 Valencia
2001-2002 Glasgow Real Madrid 2-1 Leverkusen
2002-2003 Manchester  Milan 0-0 Juventus
2003-2004 Gelsenkirchen Porto 3-0 Monaco
2004-2005 İstanbul Liverpool 3-3 Milan
2005-2006 Saint-Denis Barcelona 2-1 Arsenal
2006-2007 Atina Milan 2-1 Liverpool
2007-2008 Moskova Manchester United 1-1 Chelsea
2008-2009 Roma Barcelona 2-0 Manchester United
2009-2010 Madrid Inter 2-0 Bayern Münih
2010-2011 Londra Barcelona 3-1 Manchester United
2011-2012 Münih Chelsea 1-1 Bayern Münih
2012-2013 Londra Bayern Münih 2-1 Dortmund
2013-2014 Lizbon Real Madrid 4-1 Atletico Madrid
2014-2015 Berlin Barcelona 3-1  Juventus
2015-2016 Milano Real Madrid 1-1 Atletcio Madrid
2016-2017 Cardiff Real Madrid 4-1 Juventus
2017-2018 Kiev Real Madrid 3-1 Liverpool
2018-2019 Madrid Liverpool 2-0 Tottenham
2019-2020 Lizbon Bayern Münih 1-0 PSG
2020-2021 İstanbul - - -

 

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